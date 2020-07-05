Samsung’un 5G Pazarındaki Mutlu Günleri Sona mı Eriyor?

5G teknolojisinin adeta önderleri arasında yer alan Güney Koreli üretici Samsung’un mutlu mesut günleri geride kalacak olabilir mi? Piyasanın son durumuna baktığımızda bu ihtimal hiç de az değil.

5G teknolojisinin akıllı telefonlara gelişi ile birlikte hemen her firma bu pazarda kendine bir pay elde etmeye çalıştı. Şimdiye kadar pazarın en önemli aktörü ve dünya çapındaki lideri de Samsung olmuştu.

Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşları sonrasında ABD, Çinli üreticilerin hareket alanını oldukça kısıtlamıştı. Bu süreçte yeni 5G cihazlarını piyasaya süren Samsung, neredeyse hiçbir zorlukla karşılaşmadan pazarı ele geçirmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya çapında teknoloji pazarı ciddi oranda yavaşlamıştı. Yılın ikinci yarısında ise pazarın yeniden toparlanmaya başlaması bekleniyor. Bu süreçte Samsung, bir başka ciddi rakiple karşılaşacak: Apple.

iPhone’lara 5G geliyor

Apple'ın bir sonraki nesil cihazlarının ortaya çıkışıyla birlikte ilk 5G’li iPhone modellerini göreceğiz. Amerikan yaptırımlarının ardından da Huawei grubu kendisine yeni bir yol haritası çizdi ve ona göre ilerlemeye başladı.

Küresel 5G pazarı gittikçe büyüyor ve bu yılki akıllı telefon satışlarının %15’i akıllı telefon satışı şeklinde gerçekleşti. Bu da yaklaşık 235 milyon cihaz ediyor. Öte yandan küresel satışlarda Huawei, bu yılın kazananı olarak gösteriliyor.

Analizlere göre Çinli firma ABD pazarına giremeyecek olsa da, dünyanın geri kalanında gayet iyi iş yapıyor. Tahminlere göre bu yılki 5G destekli cihaz satışlarının yaklaşık %27,3’lük kısmını Huawei gerçekleştirecek. Bu da 65 milyon akıllı telefon anlamına geliyor.

5G Pazarı Şimdi Karışacak

Strategy Analytics’in beklentilerine göre Apple, Huawei’nin ardından pastanın en büyük ikinci dilimini kapacak. Firmanın pazar payının ise %21,4 olması bekleniyor. Şu andaki lider olan Samsung ise %17,8’lik pazar payıyla üçüncü sırayı alacak.

2021 yılına baktığımızda ise Samsung’a yönelik tahminlerin daha da pesimist hale geldiğini görüyoruz. Firmanın öngörümlenen pazar payı gelecek yıl için %15 olarak gösteriliyor. Gelecek yıl pazarın 600 milyon cihazlık hacme ulaşacağını da göz önüne aldığımızda Samsung’un istediği büyümeyi yapması beklenmiyor.

Küresel 5G rekabeti oldukça sıkı bir hale geliyor. Gelecekte daha da fazla firma bu pazara adım atacak. Bu teknoloji standart hale gelene kadar piyasa oldukça çalkalanacak gibi gözüküyor. Sonucunda kazananın kim olacağını ise hep beraber göreceğiz.