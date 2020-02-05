Dijital müzik platformu Spotify, 2019’un dördüncü mali çeyreğine ilişkin finansal bilançosunu açıkladı. İsveçli şirket, 31 Aralık’ta sona eren çeyreklik dönemde, premium abone sayısının yüzde 29 artışla 124 milyona yükseldiğini bildirdi.

Dünyanın en popüler müzik ve podcast servisi Spotify, büyüme trendini yılın son çeyreğinde de devam ettirdi. İsveç merkezli şirket, 2019’un dördüncü çeyreğinde 1,86 milyar euro (2,05 milyar dolar) gelir elde ettiğini bildirdi. Bu gelir, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1,5 milyar euro (1,65 milyar dolar) olarak gerçekleşmişti.

Spotify’ın kullanıcı tabanı da önemli ölçüde büyüdü. Şirket, 31 Aralık’ta sona eren çeyreklik dönemde, premium abone sayısının yüzde 29 artışla 124 milyona yükseldiğini açıkladı. Analistler, Spotify’ın premium abone sayısının 2020’nin ilk çeyreğinde 126 milyon ila 131 milyon aralığında olacağını tahmin ediyor.

ABD başkanlık seçimleri öncesinde siyasi reklamları yasaklayan Spotify, bu duruşu ile kullanıcılardan büyük takdir toplamıştı. Yeni kullanıcıların yanı sıra platforma geri dönen eski müşterileri için de birçok promosyon kampanyasına imza atan İsveçli müzik devi, bu politikasının meyvesini almışa benziyor. İsveçli şirketin hisseleri, dördüncü çeyrek raporunun açıklanmasının ardından yüzde 2 artışla 158 dolara yükseldi.

Streaming müzik piyasasının çok büyük bir bölümüne sahip olan Spotify, en yakın rakipleri Apple Music ve Amazon Music ile arasındaki mesafeyi her çeyrekte daha da açıyor. Apple’ın dijital müzik servisi 60 milyondan fazla aboneye ev sahipliği yaparken, Amazon tarafında ise bu sayı 55 milyon civarında.