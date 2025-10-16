Spotify'a "SongDNA" geliyor: Şarkılarda emeği geçen her bir isim gösterilecek

Spotify, geliştirilen SongDNA özelliğiyle şarkıların ardındaki yazar, prodüktör ve mühendislere odaklanıyor. Özellik uygulama kodlarında ortaya çıktı.

Spotify, müzik deneyimini derinleştirecek yeni bir özellikle gündemde. SongDNA adlı bu özellik, şarkıların yalnızca sanatçılarını değil, arka plandaki yazar, prodüktör ve ses mühendisi gibi isimleri de ön plana çıkaracak bir sistem sunuyor.

Kod analizleriyle keşfedilen SongDNA, kullanıcıların bu katkı sağlayan kişileri profiller üzerinden inceleyebilmesini sağlayacak bir arayüz içeriyor. Özelliği ilk olarak Jane Manchun Wong tespit etti, ardından Chris Messina da varlığını doğruladı.

TIDAL gibi rakip platformların interaktif kredi gösterimleri sunması, Spotify’ı da benzer bir adım atmaya yönelttiği düşünülüyor. Şimdilik SongDNA özelliği halka açık sürümde yer almıyor, hatta uygulamadan bazı kod referansları kaldırıldı.

Spotify’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bu özellik hayata geçerse, müzikseverler favori şarkılarının ardındaki yaratıcı ekipleri daha yakından tanıyabilecek. Bu da müziğin sadece yüzünü değil, ruhunu da keşfetmek demek.