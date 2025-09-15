Tümü Webekno
Spotify'a Yıllardır İstenen O Özellik Geliyor: Artık Ücretsiz Kullanıcılar da Sınırsız Şarkı Çalabilecek!

Spotify'ın gelecek olan yeni güncellemesiyle birlikte artık ücretsiz kullanıcılarda şarkı çalma ve atlama sınırı bulunmayacak.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Spotify, ücretli aboneler için kayıpsız ses desteğini duyurduktan sonra bu kez ücretsiz kullanıcıları sevindirecek bir yenilik açıkladı. Artık ücretsiz kullanıcılar da diledikleri şarkıyı seçip çalabilecek, aradıkları şarkıyı bulup dinleyebilecek ya da sosyal medyada paylaşılan bir parçayı direkt Spotify üzerinden açabilecek.

**“Pick & Play”, “Search & Play” ve “Share & Play” **adını verdiği bu özellikler sayesinde Spotify, ücretsiz kullanıcılarına daha özgür bir müzik deneyimi sunmayı hedefliyor. Daha önce yalnızca karışık çalma ve sınırlı sayıda şarkı atlama hakkına sahip olan ücretsiz kullanıcılar için bu yenilik, şirket için büyük bir dönüşüm anlamına geliyor.

Spotify'ın bu adımı reklam gelirlerini hedefliyor

Spotify

Spotify’ın bu adımı, yalnızca kullanıcı deneyimini geliştirmekle sınırlı değil. Şirket, reklam gelirlerinde yaşadığı yavaş büyümeyi hızlandırmak için ücretsiz kullanıcıların platformda daha fazla vakit geçirmesini amaçlıyor. Ücretsiz kullanıcılar ne kadar çok zaman harcarsa, reklamlarla karşılaşma oranı da o kadar artacak.

Son çeyrek rakamlarına göre Spotify’ın toplam 696 milyon aktif kullanıcısının 433 milyonu ücretsiz, yani reklam destekli kullanıcı. Bu da şirketin büyümesi için en büyük potansiyelin hâlâ bu kitlede saklı olduğunu gösteriyor.

Peki siz şu anda hangi müzik dinleme hizmetini kullanıyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

