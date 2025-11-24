Spotify Wrapped 2025 Ne Zaman Yayımlanacak?

Spotify'ın en sevilen özelliği Wrapped'in 2025 versiyonu ne zaman yayımlanacak?

Milyonlarca kullanıcısıyla dünyanın en popüler müzik platformu konumunda bulunan Spotify’ın en sevilen özelliği hiç kuşkusuz Wrapped’dir. Wrapped, her yıl sonunda sizin o yıl boyunca en çok hangi sanatçıları ve şarkıları dinlediğinizi gösteren, sosyal medyada paylaşabildiğiniz bir yıllık özet. Her yılın sonu yaklaşırken de kullanıcılar büyük heyecanla Wrapped’lerini bekliyor.

Yıl sonu yaklaşmışken 2025 Spotify Wrapped’in ne zaman yayımlanacağı kullanıcılar hakkında merak edilmeye başlandı. Biz de platformun önceki yıllardaki yaklaşımını ele alarak bu seneki Wrapped’in ne zaman geleceği konusunda bir tahminde bulunduk.

26 Kasım veya 3 Aralık’ta gelebilir

2024 – 4 Aralık Çarşamba 2023 – 29 Aralık Çarşamba 2022 – 30 Aralık Çarşamba 2021 – 1 Aralık Çarşamba 2020 - 1 Aralık Salı

Yukarıdan Spotify Wrapped’in son 5 yıldaki yayımlanma tarihlerini görebiliyorsunuz. Bu tarihlere bakarak şirketin kasım sonu veya aralık başını tercih ettiğini anlayabiliyoruz. Bir diğer dikkat çeken nokta ise şirketin son 4 yıldır ay sonu veya ay başındaki çarşamba günlerini tercih etmesi.

Bu bilgilerden yola çıktığımızda Spotify Wrapped 2025’in kasımın sonundaki çarşamba veya aralık ayının ilk çarşambası gelebileceğini tahmin edebiliriz. Bu da 26 Kasım 2025 veya 3 Kasım 2025 tarihlerini işaret ediyor. Şİrket normalde tarih yaklaşırken sosyal medyadan bazı paylaşımlar yapar. Henüz böyle bir şey yok. Bu yüzden aralıkta gelmesi daha muhtemel gibi görünüyor.

Tabii ki bunlar birer tahmin ve Spotify’dan resmî açıklama yok. Şirket bu yıl farklı bir tarih de tercih edebiliriz. Ancak kesin olan şeyin ya bu hafta ya da önümüzdeki hafta içinde gelecek olması olduğunu söyleyebiliriz.