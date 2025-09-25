Tümü Webekno
Spotify, yapay zeka ile üretilen müzikleri ifşalayacak

Spotify, düşük kaliteli AI müzikler ve sahte sanatçı içerikleriyle mücadele için yeni önlemler alıyor. Platform, yapay zeka ile üretilen parçaların ifşa edilmesini zorunlu kılacak yeni bir meta veri standardı geliştiriyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Spotify, son dönemde artan yapay zekâ destekli düşük kaliteli müzik üretimi ve taklit sanatçılar nedeniyle kullanıcı güvenini korumak için yeni kurallar duyurdu. Şirket, 12 ayda 75 milyon spam parçayı platformdan kaldırdığını açıkladı.

Yeni politika kapsamında, AI ile oluşturulmuş ya da AI ile düzenlenmiş parçaların bu bilgiyi açıkça belirten meta veriler taşıması gerekecek. Spotify, bu şeffaflık için DDEX adlı endüstri standardı kuruluşuyla birlikte çalışıyor.

Ayrıca platform, aynı parçayı küçük farklarla yükleyerek telif geliri artırma gibi kötüye kullanım yöntemlerine karşı da yeni bir filtre sistemi devreye alacak. Amaç, orijinal sanatçıları korumak ve dinleyici deneyimini iyileştirmek.

Spotify, yapay zekâ ile üretilmiş müziklerin listelere kasıtlı eklendiği iddialarını yalanladı. Tüm içeriklerin lisanslı üçüncü taraflardan geldiğini ve kullanıcıya sunulan içeriğin şeffaf olacağını belirtti.

