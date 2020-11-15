Sputnik V'nin Denemelerine Önümüzdeki Hafta Başlanıyor

Rusya'nın geçtiğimiz ağustos ayında tescillediği koronavirüs aşısı Sputnik V, önümüzdeki hafta Hindistan'da gönüllüler üzerinde denenecek. Gönüllülerin durumunu periyodik olarak inceleyecek olan bilim insanları, aşının etkili olup olmadığına karar verecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı ilk aşıyı tescillediğini geçtiğimiz aylarda duyuran Rusya, Sputnik V adı verilen aşının klinik deneylerine önümüzdeki hafta Hindistan'da başlayacak. Hindistan'da gerçekleştirilecek denemeler için şimdiye kadar 180 kadar kişinin gönüllü olarak kayıt olduğu bildirildi.

Rusya'nın COVID-19'a karşı koruma sağladığı iddia edilen Sputnik V aşısının ilk partisinin, aşının Faz 2 ve Faz 3 denemelerinin yapılacağı yer olan Ganesh Shankar Vidyarthi Tıp Koleji'ne önümüzdeki hafta içerisinde ulaşması bekleniyor.

Rusya'nın tescilli koronavirüs aşısı Sputnik V, önümüzdeki hafta Hindistan'da gönüllüler üzerinde denenecek:

PTI'ya konuşan üniversite müdürü RB Kamal, aşının insanlar üzerindeki klinik deneylerinin önümüzdeki hafta içerisinde başlayacağını söyleyerek "Denemeler için 180 kadar gönüllü kaydoldu. Araştırma başkanı Saurabh Agarwal, uygulanacak aşının dozajını belirleyecek. Bir doz uygulanacak ve daha fazla doza ihtiyaç duyup duymadıklarını belirlemek için gönüllülerin durumu izlenecek" ifadelerini kullandı.

Kamal, gönüllülerin hayati değerlerinin ve durumlarının periyodik olarak kontrol edileceğini ve aşının başarılı olup olmadığını belirlemek için verilerin analiz edileceğinin de altını çizdi. Aşının etkileri bir ay boyunca gözlemlendikten sonra yetkililerin deneme sonuçları hakkında bilgilendirileceği ve buna göre karar verileceği aktarılıyor.

11 Ağustos'ta Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilen Sputnik V aşısı, dünyanın COVID-19'a karşı ilk tescilli aşısı olma unvanına sahip. Sputnik V'nin yanı sıra Pfizer ve BioNTech'in aşısı da son dönemlerde oldukça popüler. Amerikan Pfizer tarafından yapılan açıklamada, geliştirilen COVID-19 aşısının son klinik aşamada %90'dan fazla başarı oranı elde ettiği duyurulmuştu.