Tümü Webekno
CASEDOIT telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Protein Ocean protein barlarda indirim! Protein Ocean'da özel fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Neredeyse Her Paneli Üreten Dev Fabrikaya Girdik! | SQ-Mini LED ile Tanışın

İçerik devam ediyor
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Bu videoda Çin’deki CSOT tesislerindeyiz. Bu üretim kampüsünde TCL'in sahibi olduğu en az 6 fabrika var. Kullandığın telefon, izlediğin TV veya o havalı oyuncu monitörü... Üzerindeki marka ne olursa olsun, paneli muhtemelen şu an gezdiğimiz kampüsteki bantlardan çıktı.

TCL SQ-Mini LED, klasik Mini LED teknolojisinin bir üst versiyonu olarak konumlanıyor. Buradaki “SQ”, daha küçük LED’ler, daha sık yerleşim ve daha hassas arka aydınlatma kontrolünü ifade ediyor. Bu sayede ekran, görüntüyü çok daha noktasal şekilde aydınlatabiliyor.

Teknoloji, binlerce hatta on binlerce Mini LED’i bağımsız bölgelere ayırarak çalışıyor. Her bölge sahneye göre ayrı ayrı kısılıp açılabiliyor. Karanlık sahnelerde ışık sızması azalıyor, parlak sahnelerde ise yüksek tepe parlaklığı korunuyor. Sonuç, OLED’e yaklaşan kontrast ama daha yüksek parlaklık.

SQ-Mini LED’in en büyük avantajları; yüksek parlaklık, uzun ömür ve OLED’e kıyasla yanma riskinin olmaması. Dezavantaj tarafında ise üretim maliyeti ve karmaşık yapı yer alıyor. TCL’in hedefi, bu teknolojiyle Mini LED’i daha erişilebilir hâle getirip premium TV deneyimini yaygınlaştırmak.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Ocak 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: Türkiye'de Çok Sevilen SEAL U DM-i Satıştan Kaldırıldı

Ocak 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: Türkiye'de Çok Sevilen SEAL U DM-i Satıştan Kaldırıldı

Ocak 2026 Dacia Fiyat Listesi: Yeni Sandero, En Ucuz Araba Olarak Türkiye'de!

Ocak 2026 Dacia Fiyat Listesi: Yeni Sandero, En Ucuz Araba Olarak Türkiye'de!

Ocak 2026 Nissan Fiyat Listesi: Qashqai'de Şeker Gibi Fiyat! (Bu Fiyata C-SUV Kalmadı)

Ocak 2026 Nissan Fiyat Listesi: Qashqai'de Şeker Gibi Fiyat! (Bu Fiyata C-SUV Kalmadı)

Opel Astra'ya Bir Gecede 700.000 TL Zam Geldi: İşte Ocak 2026 Opel Fiyat Listesi

Opel Astra'ya Bir Gecede 700.000 TL Zam Geldi: İşte Ocak 2026 Opel Fiyat Listesi

Türkiye'nin En Çok Satılan Otomobiline Veda: Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Satıştan Kaldırıldı (En Ucuz Egea Artık Ucuz Değil)

Türkiye'nin En Çok Satılan Otomobiline Veda: Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Satıştan Kaldırıldı (En Ucuz Egea Artık Ucuz Değil)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim