Neredeyse Her Paneli Üreten Dev Fabrikaya Girdik! | SQ-Mini LED ile Tanışın

Bu videoda Çin’deki CSOT tesislerindeyiz. Bu üretim kampüsünde TCL'in sahibi olduğu en az 6 fabrika var. Kullandığın telefon, izlediğin TV veya o havalı oyuncu monitörü... Üzerindeki marka ne olursa olsun, paneli muhtemelen şu an gezdiğimiz kampüsteki bantlardan çıktı.

TCL SQ-Mini LED, klasik Mini LED teknolojisinin bir üst versiyonu olarak konumlanıyor. Buradaki “SQ”, daha küçük LED’ler, daha sık yerleşim ve daha hassas arka aydınlatma kontrolünü ifade ediyor. Bu sayede ekran, görüntüyü çok daha noktasal şekilde aydınlatabiliyor.

Teknoloji, binlerce hatta on binlerce Mini LED’i bağımsız bölgelere ayırarak çalışıyor. Her bölge sahneye göre ayrı ayrı kısılıp açılabiliyor. Karanlık sahnelerde ışık sızması azalıyor, parlak sahnelerde ise yüksek tepe parlaklığı korunuyor. Sonuç, OLED’e yaklaşan kontrast ama daha yüksek parlaklık.

SQ-Mini LED’in en büyük avantajları; yüksek parlaklık, uzun ömür ve OLED’e kıyasla yanma riskinin olmaması. Dezavantaj tarafında ise üretim maliyeti ve karmaşık yapı yer alıyor. TCL’in hedefi, bu teknolojiyle Mini LED’i daha erişilebilir hâle getirip premium TV deneyimini yaygınlaştırmak.