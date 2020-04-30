Deus Ex: Mankind Divided'ın Yeni Sürümü Piyasaya Sürüldü

Square Enix, yıllar önce piyasaya sürdüğü Deus Ex: Mankind Divided isimli oyununun yeni bir versiyonunu GOG üzerinden satışa sundu. Square Enix'in piyasaya sürdüğü yeni sürüm, oyunun normal sürümünde bulunan Denuvo anti-tamper teknolojisini içermiyor.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Square Enix, geçtiğimiz yıllarda "Deus Ex: Mankind Divided" isimli bir oyun piyasaya sürdü. Oyunseverlerin ilgisini çekmeyi başaran oyun, buna rağmen uzunca bir süre boyunca negatif bir şekilde gündemde yer aldı. Çünkü oyun, ilk etapta optimizasyon sorunları, ikinci etapta ise hikayesinin istenilen seviyede olmaması nedeniyle tartışmaların odağında olmuştu.

Şimdiyse Square Enix, haberlerimize daha çok başlattığı ücretsiz oyun kampanyalarıyla konu olan GOG isimli bir oyun platformunda, Deus Ex: Mankind Divided'ın özel bir sürümünü yayınladı. Bu özel sürüm, "Denuvo anti-tamper" teknolojisini içermiyor. Ancak oyununun Steam'deki sürümünün hala DRM içerdiğini söylemek gerekiyor. Bu özel sürüm, şu an için sadece GOG'a özel geliştirilmiş durumda.

Deus Ex: Mankind Divided, aksiyon dolu ve ajanlık temalı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyunseverler, bu oyunda Adam Jensen'ın hikayesine eşlik ediyorlar ve kendilerine verilen görevleri tamamlamaya çalışıyorlar. Ancak Deus Ex: Mankind Divided'da gerçekten de ilerlemek istiyorsanız, oyuna ciddi anlamda kafa yormanız, çeşitli stratejileri hayata geçirmeniz ve sahip olduğunuz ekipmanları en doğru şekilde kullanmanız gerekiyor.

Dawn Engine kullanılarak geliştirilmiş olan Deus Ex: Mankind Divided, DX11 ve DX12 desteğine sahip. Ancak yapılan testler, bu oyunun DX11 desteğinde çok daha akıcı bir şekilde çalıştığını gözler önüne seriyor. Ayrıca bu oyunu akıcı bir şekilde oynayabilmeniz için az da olsa güçlü bir bilgisayara sahip olmanız gerektiğini unutmamanız gerekiyor.

Square Enix, GOG üzerinden satışa sunduğu Deus Ex: Mankind Divided'ı, 5 gün boyunca yüzde 85 indirimli sunuyor. Bu bağlamda oyuna sahip olmak isteyen oyunseverler, önümüzdeki 5 gün boyunca 30 dolar yerine sadece 5 dolar ödeme yapmak durumunda olacaklar. Eğer sizler de GOG üzerinden piyasaya sürülen bu oyunu hemen satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.