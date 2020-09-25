Final Fantasy XVI, Ez Az 4 Yıldır Geliştiriliyormuş

Tripli Click isimli video oyun podcastinde konuşan Jason Schreier, yaklaşmaktan olan yeni Final Fantasy oyunu ile ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Square Enix'in Final Fantasy XVI'yı en az 4 yıldır geliştirdiğini söyleyen Schreier, oyunun tahmin edilenlerden daha erken çıkabileceğini söyledi.

Dünyanın en bilindik RPG oyunlarından bir tanesi olan Final Fantasy efsanesinin son oyunu giderek yaklaşıyor. Square Enix tarafından geliştirilen son oyun, "Final Fantasy XVI" olarak isimlendirilecek. Oyunla ilgili detaylı bilgi sahibi olmasak da yapılan son açıklamalar, oyunun tahmin edilenlerden biraz daha erken gelebileceğini düşündürüyor. Çünkü oyun, dört yıldır zaten geliştiriliyormuş.

Video oyunseverlerin yakından takip ettikleri bir podcast yayını olan "Triple Click"te önemli açıklamalar yapan Jason Schreier, Square Enix'in bu oyunu en az dört yıldır geliştirdiğini söyledi. Üstelik Schreier, bu açıklamasını oyunun prodüksiyon ekibine yakın olan kaynaklara dayandırdı. Yani açıklamanın arkası da oldukça sağlam.

Square Enix, son dönemlerde yeni oyunlarıyla ilgili ilginç açıklamalar yapıyor. Örneğin bir oyun, piyasaya sürülmeden çok önce duyurulup, oyunseverler uzunca bir süre bekletiliyor. Ancak Final Fantasy XVI'da durum böyle olmayacak gibi görünüyor. Çünkü PlayStation 5 için geliştirilen oyun, artık neredeyse hazır durumda ve oyuncular, bu oyunu PlayStation 5'te oynamak için de uzunca bir süre beklemek durumunda olmayacaklar.

Jason Schreier tarafından yapılan açıklamalar dikkat çekici olsa da oyuncuların bir süre daha beklemeleri gerekiyor. Çünkü Square Enix ekibi, Final Fantasy XVI'yla ilgili yeni bir etkinliğin 2021 yılı içerisinde gerçekleşeceğini açıklamıştı. Dolayısıyla 2021 yılına kadar oyunla ilgili yeni bir gelişmenin yaşanmayacağını ifade edebiliriz. Peki sizce Square Enix, daha önce de yaptığı gibi Final Fantasy XVI'yı da erteler mi yoksa oyun, kısa bir süre sonra yayınlanır mı?