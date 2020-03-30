Orijinal NieR'in Remaster ve Mobil Versiyonu Geliyor

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden Square Enix, oyunseverleri heyecanlandıracak açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamalarda, şirketin popüler oyunlarından NieR için yeni bir remaster versiyon ve yeni bir mobil oyunun yaklaştığı ifade edildi.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Square Enix, geçtiğimiz yıllarda Final Fantasy, Tomb Raider ve Just Cause gibi oyun serileri ile milyonlarca oyunseveri peşinden sürüklemeyi başardı. Ancak bu kadarla yetinmeyen şirket, 2010 yılında piyasaya sürdüğü "NieR" isimli RPG oyunu ile ses getirmeyi başarmıştı. Şirket şimdi, video oyun sektörüne heyecan katacak yeni bir gelişme ile karşımızda.

NieR, video oyun sektörü için tartışmalı oyunlardan bir tanesiydi. Çünkü şirket, farklı oyun platformları için birebir aynı olmayan sürümler oluşturmuştu. Örneğin Japonya'daki Xbox 360 kullanıcıları, NieR'de bir baba kızın hikayesine eşlik ediyorlardı. Ancak PlayStation 3 sahipleri, bir baba kız yerine iki kardeşin aynı hikayesine odaklanmıştı. Şirket şimdiyse NieR'in yeni bir remaster versiyonu ile oyunseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Square Enix, NieR'in remaster versiyonu için bir tanıtım videosu yayınladı. Yayınlanan video, ekibin bu kez sadece bir konuya odaklanacağını ortaya koyuyor. Görünüşe göre NieR'in remaster versiyonunda iki kardeşin hikayesine eşlik edeceğiz. Ayrıca PC, PlayStation 4 ve Xbox One sahiplerinin tümü, bu oyuna rahatlıkla erişebilecekler. Square Enix, NieR'ın yeni versiyonunun ne zaman çıkış yapacağına dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Square Enix'in yayınladığı tanıtım videosu

Square Enix'in üzerinde çalıştığı tek proje NieR'in remaster versiyonu değil. Oyunseverler, kısa bir süre sonra Square Enix'in bir de mobil oyunu ile tanışacaklar. Yine NieR serisinden olacak bu oyun "NieR: Replicant" olarak isimlendirilecek. Oyunseverler, iOS ve Android platformu üzerinden erişebilecekleri bu oyunda benzersiz bir NieR dünyasının içerisinde kendilerine yer bulacak.

NieR: Replicant tanıtım videosu

Son olarak şirket, Xbox kullanıcıları için önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamalarda, NieR Automata: Become as Gods Edition'ın birkaç gün sonra, 2 Nisan'da Xbox Game Pass'e ekleneceği ifade edildi. Xbox Game Pass aboneleri, önümüzdeki ay itibarıyla bu oyuna da erişme imkanı yakalayacaklar. Üstelik bu sürüm, oyunun orijinal versiyonundan fazlasını içerecek.