Tüm Zamanların En İyi Oyun Müzikleri

Geçmişten günümüze birçok farklı oyun çıktı. Bu oyunların bazıları bizi hikayesiyle büyülerken bazıları da sahip olduğu muhteşem grafiklerle etkiledi. Biz, bugün biraz daha farklı bir yaklaşım uygulayarak içerisindeki müziklerle bizleri etkileyen oyunlara ve o müziklerin kendilerine odaklanacağız.

Bir oyun oynadığınız zaman aklınızda (tercihen iyi) bir şey kalıyorsa o oyunun sizi etkilediğini söyleyebiliriz. Bu; bazen bir karakter, bazen oyundaki bir sahne ya da oyunun ambiyansı olabilir. Tabii ki durum yalnızca bu olmak zorunda da değil. Bazen oyunda sizi etkileyen en büyük etmen, oyunun içerisinde bulunan müzik olabilir.

Fazla farkına varmıyor olsak da oyundaki müzikler, oyunun bütünlüğü açısından hayati bir önem arz edebiliyor. Oyunun atmosferine uyan bir müzik oyun içerisinde bulunduğu zaman oyundan aldığınız haz da katbekat artıyor. Biz de sizler için oyunlarda bizleri en çok etkileyen müzikleri derlemeye çalıştık. İsterseniz lafı daha da fazla uzatmadan listemize geçebiliriz.

15. Super Mario Bros.

Belki de tüm zamanların en çok oynanan oyunlarından biri olan Mario, doğal olarak en çok dinlenen oyun müziklerinden birine de sahip. Kiminin hoşuna gitmese de bu efsane müziği listemize eklemesek olmazdı.

14. Call of Duty: Modern Warfare 2 – Extraction Point

Hans Zimmer'ın imzasını taşıyan yapıt, unutulmaz oyun Call of Duty: Modern Warfare 2'nin havasını mükemmel bir şekilde aktarıyor diyebiliriz. Tabii ki oyun içerisinde duyduğunuz zaman ortaya çıkan duygular bir hayli farklı.

13. World of Warcraft – Arthas My Son

MMORPG denilince akla ilk gelen oyunlardan olan World of Warcraft, etkileyici müzikleriyle de öne çıkıyor. Bu da oyuncuların sıkılmadan oyunun içerisinde daha fazla vakit geçirmesini sağlamada büyük bir rol oynuyor diyebiliriz.

12. Death Stranding – I'll Keep Coming

Hideo Kojima'nın geçtiğimiz sene çıkardığı ve atmosferiyle oyuncuları içine çeken oyun; yalnızca grafikler konusunda değil, aynı zamanda müzikler konusunda da oyuncuların beğenisini kazandı.

11. The Legend of Zelda

Nintendo'nun en başarılı oyunlarından biri olan The Legend of Zelda, oyunun içinde geçtiği dünyanın haricinde müzikleriyle de son derece öne çıkan bir oyun olmasıyla biliniyor.

10. Undertale – Megalovania

Son zamanlarda kendinden sıkça söz ettiren ve yurt dışında 'meme' müziği haline gelen Undertale – Megalovania, oyunun havasını değiştiren müzikler arasında yer alıyor.

9. League of Legends – Warriors

Imagine Dragons'ın 2014 yılında efsanevi MMORPG oyunu için hazırladığı şarkı, oyunu oynamayanlar tarafından dahi sevilmesi nedeniyle büyük ses getirdi. Bu da şarkının listemizde yer edinmesine yol açtı diyebiliriz.

8. GTA: San Andreas

Bir neslin daha başlangıçtaki sprey boya sesinden tanıdığı unutulmaz müziğe sahip olan San Andreas, yazımızın başında belirttiğimiz tüm özellikleri içinde barındırıyor. Yalnızca müzikleriyle değil aynı zamanda hikayesiyle ve oynanışıyla da büyüleyen oyunun müziği de listemize girmezse olmazdı.

7. DOTA 2

En karışık MMORPG oyunlarından biri olan DOTA 2, binlerce oyuncuyu yalnızca oyunun kendisiyle değil, aynı zamanda müzikleriyle de etkilemeyi başarmış bir oyun olarak biliniyor. Oyunun ana tema müziğiyse birçok kişinin çalma listesinde yer alıyor diyebiliriz.

6. Need for Speed: Underground 2 – Riders on the Storm

Birçok kişinin ilk araba kullanma deneyimlerini yaşadığı oyunun efsanevi müziklerinden olan Riders on the Storm, orijinal şarkıya çok daha farklı bir hava katarak karşımıza çıktı. Orijinalinde The Doors'un seslendirdiği şarkı, oyun için Snoop Dogg ile tekrardan kaydedildi. Sonuç olarak gelecek nesillere aktarabileceğimiz harika bir oyun müziği bizlere kaldı diyebiliriz.

5. The Last of Us

Birçok PlayStation oyuncusuna göre PlayStation'a gelmiş en iyi oyunlardan biri olan The Last of Us, çok ciddi bir hayran kitlesi kazandı. PlayStation 3'te çığır açan oyun, hikayesiyle de oyuncuları büyüledi. Tabii ki oyuncuların büyülendiği tek nokta oyunun hikayesi değil, aynı zamanda müzikleriydi.

4. The Elder Scrolls V: Skyrim – Dovahkiin (Dragonborn)

Skyrim'i başlatırken yalnızca oyun oynamak değil, aynı zamanda müzik dinlemeyi de amaçladıysanız ya da şu anda amaçlıyorsanız yalnız olmadığınızı söyleyebiliriz. Oyun, onlarca mükemmel müziğe sahip olsa da bu müzik çok daha ayrı bir noktaya sahip.

3. GTA IV – Soviet Connection

Grand Theft Auto: San Andreas'ın müziği son derece efsanevi ve ikonik olsa da GTA IV'ün Soviet Connection isimli müziği, oyuncuları tekrar tekrar GTA IV'e başlatmak için yeterli. Bu nedenle dinlerken dikkatli olmanızı öneriyoruz.

2. The Witcher 3: Wild Hunt

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var: Listede gördüğünüz tüm oyunlardan zor da olsa tek müzik seçebildik ancak Witcher 3'ün müzikleri içerisinden böyle bir seçim yapmak mümkün olmadı. Bu nedenle biz de sizin için tüm OST'yi buraya bırakıyoruz. Şimdiden iyi eğlenceler.

1. DOOM (2016) – BFG Division

Etrafınız onlarca canavarla sarılıyken adrenalininiz yeterince yüksek değilmiş gibi bir de bu müziğin girmesiyle birlikte adrenalin katsayınızın yaklaşık beş katına çıktığını söyleyebiliriz. Tabii bu durumun bir engel değil aksine bir yardım olduğunu belirtmekte de fayda var.

DOOM ile birlikte listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizin de önereceğiniz ya da "Listede bu da olmalıydı" dediğiniz bir müzik varsa yorumlar kısmından bizlere bu müzikleri bildirmeyi unutmayın. Bu ve bunun gibi içerikleri kaçırmamak için bizi takipte kalın.