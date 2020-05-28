Steam Cloud Play Duyuruldu: İşte Özellikleri

Valve, iş ortakları ile düzenlediği bir toplantıda "Steam Cloud Play" isimli yeni hizmetini resmen duyurdu. Bu hizmet, bulut oyun servisleri ile Steam arasında bir köprü görevi görecek. Böylece oyunseverler, Steam kütüphanelerindeki oyunları indirmeden oynama imkanı yakalayacaklar.

Video oyun sektörünün son yıllarda en çok konuştuğu konu bulut oyun hizmetleri. Şu ana kadar Nvidia GeForce Now ve Google Stadia ile birlikte potansiyelini görme şansı yakaladığımız hizmet, oyuncuların en kötü bilgisayarlarda ya da herhangi bir televizyondan dahi diledikleri oyunu oynayabilmelerini sağlıyor. Şimdiyse bu hizmete, dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu Steam de dahil oldu.

Valve bugün, iş ortaklarıyla düzenlediği bir etkinlikte "Steam Cloud Play" isimli yeni bir hizmet duyurdu. Bu hizmet, Steam ile Nvidia'nın GeForce Now hizmeti arasında bir köprü görevi görecek. Hizmetin ilerleyen zamanlarda hangi boyuta ulaşacağını kestirmek mümkün değil ancak Steam, video oyun dünyasını derinden etkileyecek bir çalışma yürütüyor gibi görünüyor.

Steam Cloud Play, bağımsız bir bulut oyun sistemi gibi çalışmayacak. Şirket bunun yerine, bulut oyun hizmeti sunan diğer projelerle çeşitli ortaklıklar yürütecek. Sistemin şu an için beta aşamada olduğunu ifade eden yetkililer, Steam Cloud Play'in ilerleyen dönemlerde gelişmeye devam edeceğini söylüyorlar. Üstelik çok kısıtlı bir oyuncu kitlesi, beta aşamadaki bu hizmeti deneyimleme imkanı da yakalayacakmış.

Hizmet, Steam'deki oyunları Nvidia GeForce Now'a aktaracak

Nvidia GeForce Now, şu anda pek çok ülkede kullanılabiliyor. Bu hizmete abone olan oyuncular, ilk olarak Steam hesaplarını GeForce Now'a bağlayacaklar. Bu işlemi tamamlayan oyuncular, Steam kütüphanelerindeki oyunları GeForce Now üzerinden oynayabilecekler. Yani bu hizmeti kullanarak, Steam kütüphanenizdeki oyunları indirmeden oynayabileceksiniz.

Gerek Nvidia GeForce Now gerekse Google Stadia, şu an sadece belirli oyunlara destek veriyor. Başka bir deyişle oyuncular, sadece satın aldıkları, bulut oyun hizmetinin de desteklediği oyunları indirmeden oynayabiliyorlar. Steam Cloud Play ise Steam platformundaki tüm oyunları içeriyor. Yani bu özellik, Nvidia'nın bulut oyun hizmetine binlerce yeni oyunu eklemiş olacak.

Yetkililer, şu an için yeni hizmetleri ile ilgili detaylı bir açıklama yapmadılar. Valve sadece, Steam Cloud Play'in ilerleyen yıllarda çok daha işlevsel bir hale geleceğini söylüyor. Ayrıca ilerleyen yıllarda Steam Cloud Play, Google Stadia ve o dönemlerde hayatımıza girmiş olacak yeni bulut oyun hizmetleriyle de birlikte çalışabilir. Hizmetin ne kadar kullanılabilir olacağını ise zaman gösterecek.