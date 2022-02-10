The Centennial Case: A Shijima Story Duyuruldu [Video]

Square Enix, yeni oyunu The Centennial Case: A Shijima Story'yi resmen duyurdu. 12 Mayıs'ta piyasaya sürülecek oyunda ana karakterler gerçek oyuncular tarafından, 'katiller' ise bilgisayar tarafından canlandırılacak. PC sahipleri, Square Enix'in yeni oyununa tüm platformlarda ulaşabilecekler.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Square Enix, düzenlediği bir etkinlikte yeni oyunu "The Centennial Case: A Shijima Story"yi duyurdu. PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch ve Steam üzerinden de PC sahipleri için servis edilecek oyun, ilginç yapısı ile oyuncuların ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Square Enix tarafından yapılan açıklamalara göre The Centennial Case: A Shijima Story, 12 Mayıs'ta piyasaya sürülecek.

The Centennial Case: A Shijima Story, aksiyon macera oyunu olarak karşımıza çıkacak ve birkaç bölümden oluşacak. Oyunun genelinde, canlı aksiyon modunun ön plana çıktığını göreceğiz. Yani gerçek oyuncularla karşılaşacağız. Bir dizi cinayetin peşine düşeceğimiz oyunda ipuçlarını toplamaya, cinayetlerin ardındaki gizemleri aydınlatmaya ve cinayetleri kimin ya da kimlerin işlediğini bulmaya çalışacağız.

Oyunda japon kültürü yansıtılacak

Square Enix'in önümüzdeki aylarda yayınlanacak oyunu, Japon kültüründen hoşlanan bireyler için ayrı bir önem arz edecek. Zira bu oyunda Japon kültürüne has detaylar sıklıkla görülecek. Bu kültürel ögelerin gerçek oyuncular tarafından taşınacak olması da oyuna farklı bir hava katmış olacak.

Square Enix tarafından yapılan açıklamalarda, oyunun Steam sayfası için bir bağlantı verilmiş durumda. Ancak bu bağlantı, şimdilik aktif değil. Yani sayfaya ulaştığımızda Steam ana sayfasına yönlendirilmekten başka bir şey yapamıyoruz. Ancak bu durumun kısa bir süre sonra değişeceği düşünülüyor. Sayfa aktifleştiğinde, oyunun fiyatı ve sistem gereksinimleri ile ilgili detaylı bilgi sahibi olabileceğimizi söyleyebiliriz.

The Centennial Case: A Shijima Story için hazırlanan duyuru videosu