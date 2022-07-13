Netflix'in popüler Kore yapımı dizisi olan Squid Game Emmy ödüllerine aday gösterildi. Böylelikle dizi, prestijli ödülün tarihinde İngilizce olmadığı halde ödüle aday olan ilk yapım oldu.

Televizyon son yıllarda daha önce hiç olmadığı kadar değişti. Artık televizyonlarımızı antene değil, internete bağlıyor ve kanalları değil platformları geziyoruz. Haliyle ödüllerde de platformlardan gelen yapımların öne çıkması normal.

Yeni platformların yapısı da artık bölüm bazlı olmaktan farklı. Ayrıca denetleyici kurulların olmaması da platformlara daha geniş bir hareket alanı sağlıyor. The Boys dizisini Amazon, Squid Game'i Netflix yayınlamasaydı geleneksel kanallar yayınlamazdı. Yayın yapacak bir kanal olsaydı bile bu denli meşhur olamazlardı. Bu popülarite değişimi ödülleri de değiştiriyor. Bunun son örneği de Squid Game

Squid Game Emmy Ödülleri'ne aday oldu

Televizyonun Oscarları olarak görülen Emmy Ödülleri'nde 2022 yılının adayları açıklandı. Bu yılın Öne Çıkan Drama Dizileri kategorisindeki adaylarından biri ise Netflix'in de yüzünü güldüren Squid Game oldu. Böylelikle Kore dizisi, bu kategoride dili İngilizce olmadığı halde ödüle aday olan ilk yapım olmayı da başardı.

Bundan 1 ay önce Netflix, Squid Game'in ikinci sezonunun geleceğini açıklamıştı. Bu nedenle dizi Öne Çıkan Drama Dizileri kategorisinde yer aldı. Ayrıca yapımın toplamda elde ettiği 13 adaylık da dikkat çekti.

Bu kategoride Squid Game, Better Call Saul, Euphoria, Ozark, Severance, Stranger Things, Succession ve Yellowjackets ile mücadele edecek. Bu dizilerin de büyük kısmı internet üzerinden yayın yapan platformlarda yer alıyor.

Squid Game, Asya dizileri açısından önemli bir ilke atacak gibi gözüküyor. Peki sizin tercihiniz bu dizilerden hangisinden yana olurdu?