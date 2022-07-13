Stranger Things’in kötü karakteri Vecna’nın tasarımcısı Michael Maher Jr. sosyal medya hesaplarında Vecna’nın asıl tasarımından daha da korkunç olan tasarımlarını takipçileriyle paylaştı. İşte Millie Bobby Brown’un korktuğu kadar varmış dedirten tasarımlar.

4. sezonu ile gündeme bomba gibi düşen Stranger Things ve kötü karakteri Vecna hakkında sosyal medyadan gelen tepkileri bu haberimizde derlemiştik. Geçtiğimiz günlerde dizinin yayınlanan son kısmının ardından dizinin kötü karakteri Vecna’yı canlandıran Jamie Campbell Bower, Variety ile yaptığı bir röportaj sırasında Eleven’ı canlandıran Millie Bobby Brown’u sette ağlattığını açıklamıştı.

Stranger Things’in 4. sezonunun Netflix’in en çok izlenen İngilizce dizisi olduğunu açıklanmıştı. Adını Dungeons & Dragons'un büyü yapan bir karakterinden alan canavar Vecna, kurbanlarını öldürmeden önce zihinlerini istila ediyor ve her ölümde bir zamanlar huzurlu olan Indiana kasabası Hawkins'te bir portal açıyor. Dizinin en ilgi çekici karakterlerinden biri olan Vecna’nın tasarımcısı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda Vecna’nın son halini almadan önceki tasarımlarını paylaştı.

Vecna göründüğünde de korkunç olabilirdi

Stranger Things’in konsept sanatçısı ve yönetmeni Michael Maher Jr. kısa süre önce 4. sezondan bazı görüntüler paylaştı. Paylaşılan görüntüler Upside Down'ın kötü adamının derisinin parçalarını nasıl çürüttüğüne dair daha fazla bilgi veriyor ve ayrıca Vecna için alternatif tasarımları da içeriyor. Görüntüler, asıl Vecna tasarımından bile daha rahatsız edici.

Maher'in paylaştığı görüntüler, Vecna'nın son görünüşünden bile daha korkunç olabileceğini gösterse de yüzü ve gözleri ekranda görünenden oldukça farklı. Sonuçta, Maher’in vurguladığı gibi, Vecna’nın son görünümü, makyajı giydikten sonra mimiklerinin, ifadelerinin ve hareketlerinin daha net olmasını sağladı. 4. sezonun finalinde Eleven ile olan kavgasının ardından, Vecna’nın 5. sezonda daha acayip görünmesi bekleniyor.

İşte Vecna’nın daha korkunç olan ilk tasarımları: