Squid Game'in Netflix'e Kaç Abone Kazandırdığı Açıklandı

Geçtiğimiz haftalarda platformda yayınlanan Squid Game adlı diziyle beklentilerin üzerinde bir başarı yakalayan Netflix, bu dizi sayesinde yılın 3. çeyreğinde ne kadar abone kazandıklarını açıkladı.

17 Eylül'de platformun kütüphanesinde yerini alan Squid Game, Netflix'in yaptığı açıklamada şirketin "şimdiye kadarki en büyük şovu" olarak nitelendirilmişti. 142 milyon kullanıcının diziyi izlediğini belirten şirket, Squid Game'in 94 farklı ülkede platformun bir numaralı dizisi olarak derecelendirildiğini açıkladı.

Böylesine büyük bir başarı, elbette her şeyden önce Netflix'in yararına oldu. Şirket, bu yılın üçüncü çeyreğinde 3,8 milyon yeni aboneye ulaşmayı hedeflediklerini, ancak Squid Game sayesinde bu sayının 4,4 milyona çıktığını dile getirdi.

Squid Game'den 891 milyon dolar kazanmayı hedefleyen Netflix, 213,6 milyon aboneye ulaştı

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde sizlere Netflix'in Squid Game'den ne kadar para kazandığını gösteren belgelerin sızdırıldığı haberini aktarmıştık. Bu belgelere göre dünyanın önde gelen yayın platformu, 21,4 milyon dolar yatırım yaptığı Squid Game'in sadece ilk sezonundan 891 milyon dolar kazanmayı bekliyor.

Sızdırılan bilgiler hakkında açıklama yapmaktan çekinen ancak bu yılın üçüncü çeyreğine dair bilanço raporlarını paylaşan şirket, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %16 artışla 7,5 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı. Şirketin geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir ise yaklaşık 6,4 milyar dolardı.

Netflix'in net kârına baktığımız zaman geçen yılın aynı dönemine göre %83'lük bir artış yaşandığını görüyoruz. Şirket, geçtiğimiz yıl 790 milyon dolar kâr elde ederken bu yıl elde ettiği para 1,5 milyar dolara yükseldi. Squid Game ile birlikte yayın platformunun kullanıcı sayısı ise 213,6 milyona ulaştı.