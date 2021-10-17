17 Eylül’de Netflix’te yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Squid Game dizisinin Netflix'e ne kadar kazandıracağı ortaya çıktı. Dizinin Netflix’e maliyeti yalnızca 21,4 milyon dolarken şirketin yapımdan maliyetin yaklaşık 40 katı kazanç sağlayacağı düşünülüyor.

Geçtiğimiz ay Netflix’te yayınlanan ve dünya genelinde ilgi gören Squid Game dizisi, sadece ilginç konusuyla değil maliyeti ve Netflix'e kazandıracağı para ile de dikkat çekiyor. Çaresiz bir yaşantı içinde olan ve borca batmış kişilerin, nakit para ödülü için katıldıkları oyunu konu alan dizi Netflix’e, 'acaba biz de mi bir oyunun içerisindeyiz?' diye düşündürten miktarda para kazandıracak gibi görünüyor.

Gizli verileri sızdıran bir çalışan tarafından açığa çıkarılan ve Bloomberg’in yayınladığı bilgilere göre, Netflix yalnızca 21,4 milyon dolar (bölüm başına yaklaşık 2,4 milyon dolar) maliyeti bulunan diziden 891 milyon dolar kazanç sağlayacak. Bu rakam maliyetin yaklaşık 40 katına tekabül ediyor.

Yeni sezonların gelmesi halinde bu kazanç katlanacak

Sızdırılan belgelerde etki değeri olarak tanımlanan ve belirtilen bu ölçüme göre, bu veriler dizinin sadece ilk sezonu için geçerli. Yeni sezonların da yayınlanması halinde Netflix’in bu kazancının yine tahmin edilenden de fazlasına katlanacağı düşünülüyor. Netflix konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Netflix’in hisseleri ise Squid Game’in yayınlanmaya başladığı tarihten itibaren yüzde 7 civarında arttı ve şirket değeri ise 278,1 milyar dolara ulaştı. Bir diğer verilere göre ise dizinin yayınlandığı günden bu yana 132 milyon hane en az iki dakikasına göz attı ve bunların yüzde 89’u en az 75 dakikasını izledi. İzleyen bu kesimin yüzde 66’sı ilk 23 gün içerisinde Squid Game’in tamamını bitirdi. Sızdırılan bu verilerin yayınlanmasının uygun olmadığı ifade eden şirket avukatı, “Netflix bu ölçümleri şirket dışında tartışmaz ve belgelerin sızdırılmasını önlemek için önemli adımlar atar” ifadelerine yer verdi.