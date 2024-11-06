Şimdilerde KG MOBILITY olarak anılıyor olsa da milyonların hafızasında SsangYong olarak bilinen Güney Koreli otomobil üreticisi, Türkiye'deki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. SsangYong markalı otomobiller, nispeten uygun fiyatlı olmaları nedeniyle son dönemlerde ilgi görmeye başladılar.
Peki SsangYong (KG MOBILITY) güncel fiyat listesi ne durumda? Bu içeriğimizde, daha çok SUV modellere sahip markanın sıfır araba fiyatlarına bakacağız. Fiyatları SsangYong resmî internet sitesinden aldığımızı ve bu içeriği düzenli olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.
SsangYong (KG MOBILITY) fiyatları - Kasım 2024
|Model
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Korando
|1.590.000 TL
|1.590.000 TL
|Torres
|2.160.000 TL
|2.160.000 TL
|Tivoli
|1.296.000 TL
|1.296.000 TL
|Torres EVX
|1.880.000 TL
|1.880.000 TL
Korando fiyatı - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|1.5L 163 HP 4x2, Benzinli
|Titanium, Otomatik
|1.590.000 TL
Torres fiyatı - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|1.5L 163 HP 4x2, Benzinli
|-, Otomatik
|2.160.000 TL
|1.5L 163 HP 4x4, Benzinli
|-, Otomatik
|2.380.000 TL
Tivoli fiyatı - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|1.5L 163 HP 4x2, Benzinli
|Deluxe, Otomatik
|1.495.000 TL
|1.5L 163 HP 4x2, Benzinli
|-, Otomatik
|1.296.000 TL
Torres EVX fiyatı - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|152,2 kW (206,9 HP) 4x2, Elektrikli
|-, Otomatik
|1.880.000 TL