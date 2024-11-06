SsangYong (KG MOBILITY), Kasım 2024 güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay hiçbir modele zam yapmadı.

Şimdilerde KG MOBILITY olarak anılıyor olsa da milyonların hafızasında SsangYong olarak bilinen Güney Koreli otomobil üreticisi, Türkiye'deki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. SsangYong markalı otomobiller, nispeten uygun fiyatlı olmaları nedeniyle son dönemlerde ilgi görmeye başladılar.

Peki SsangYong (KG MOBILITY) güncel fiyat listesi ne durumda? Bu içeriğimizde, daha çok SUV modellere sahip markanın sıfır araba fiyatlarına bakacağız. Fiyatları SsangYong resmî internet sitesinden aldığımızı ve bu içeriği düzenli olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

SsangYong (KG MOBILITY) fiyatları - Kasım 2024

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı Korando 1.590.000 TL 1.590.000 TL Torres 2.160.000 TL 2.160.000 TL Tivoli 1.296.000 TL 1.296.000 TL Torres EVX 1.880.000 TL 1.880.000 TL

Korando fiyatı - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.5L 163 HP 4x2, Benzinli Titanium, Otomatik 1.590.000 TL

Torres fiyatı - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.5L 163 HP 4x2, Benzinli -, Otomatik 2.160.000 TL 1.5L 163 HP 4x4, Benzinli -, Otomatik 2.380.000 TL

Tivoli fiyatı - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.5L 163 HP 4x2, Benzinli Deluxe, Otomatik 1.495.000 TL 1.5L 163 HP 4x2, Benzinli -, Otomatik 1.296.000 TL

Torres EVX fiyatı - Kasım 2024