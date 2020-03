S.T.A.L.K.E.R. 2’den İlk Ekran Görüntüsü Geldi

Neredeyse 10 yıldır geliştirildiğine dair farklı iddialarla gündeme gelen S.T.A.L.K.E.R. 2 oyunundan ilk ekran görüntüsü nihayet geldi. Önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan oyun, ilk oyuna kıyasla oldukça gelişmiş grafikler sunuyor.

Ukrayna merkezli oyun geliştiricisi GSC Game World tarafından geliştirilen ve ilk defa 2007 yılında piyasaya sürülen bilgisayar oyunu S.T.A.L.K.E.R., döneminin en beğenilen oyunlarından biri olmayı başarmıştı. Video oyunu sektöründe ilk oyun beğenilince devam oyunları da peş peşe gelir ancak S.T.A.L.K.E.R. için durum tam olarak böyle gerçekleşmedi.

Firma, ilk oyunun devamı olarak 2008 ve 2009’da birer oyun daha yayınlamış ve oyuncuların gazını almayı başarmıştı. S.T.A.L.K.E.R. 2’ye gelindiğindeyse 10 yıldır oyun hakkında pek çok farklı sızıntı haber çıkıyor ancak oyunun kendisi bir türlü çıkmıyordu. Bu durumun farkında olan geliştirici firma GSC Game, nihayet geçtiğimiz yıl bir açıklama yapmış ve oyunun geliştirildiğini duyurmuştu.

S.T.A.L.K.E.R. 2'nin yayınlanan ilk ekran görüntüsü:

10 yıldır farklı haberlerle karşımıza çıkan ve yapımı adeta yılan hikâyesine dönen S.T.A.L.K.E.R. 2, bugün ilk defa somut bir şekilde karşımıza çıktı ve oyunun resmi Twitter hesabından oyuna dair ilk ekran görüntüsü paylaşıldı. Paylaşılan bu ekran görüntüsünden çok bir şey anlamasak da yeni oyunun 2007 yılında piyasaya sürülen ilk oyuna göre oldukça gelişmiş grafikler sunacağı aşikâr.

Zamanının en çok beklenen PC oyunlarından biri olan orijinal S.T.A.L.K.E.R., tipik bir kıyamet sonrası senaryosunu konu alıyordu. Nükleer bir felaketin içinde hayatta kalmaya çalışılan bu oyunda, The Zone'a (Bölge) akın eden binlerce insandan The Marked (İşaretli) adı verilen karakteri kontrol ediyoruz. Karaktere bu ismin verilmesinin nedeniyse kolunda bulunan ‘S.T.A.L.K.E.R.’ dövmesi. Bu noktadan sonraysa The Marked’ın maceralarına dalıyoruz.

Yapımcı firma GSC Game World, S.T.A.L.K.E.R. 2’ye dair paylaştığı ilk ekran görüntüsünün ardından 2020’de oyuna dair çok daha fazlasını da göreceğimizi söyledi. Bu süreçte herhangi bir gelişme yaşanırsa sizlere aktarmaya devam edeceğiz.