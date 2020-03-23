NVIDIA'dan HL: Alyx'in Game Ready Sürücüsü İçin Güncelleme

Ekran kartı konusunda piyasanın önde gelen şirketlerinden bir tanesi olan NVIDIA, Game Ready sürücüsü için yeni bir güncelleme yayınladı. Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcıların karşılaştığı birçok sorun çözüme kavuştu.

NVIDIA, GeForce grafik sürücüsünün yeni sürümünün duyurusunu gerçekleştirdi. Half Life: Alyx için geliştirilen 445.75 WHQL Game Ready sürücüsüyle birlikte en son performans optimizasyonları, profiller ve hata düzeltmeleri kullanıcılara sunuldu.

Ayrıca yayınlanan yeni sürüm, bunlara ek olarak Resident Evil 3, Ghost Recon Breakpoint’s Ghost Experience güncellemesine optimal destek sağlarken Control ve MechWarrior 5: Mercenaries’e de NVIDIA DLSS 2.0 ekliyor.

Güncellemeyle gelen yenilikler:

Güncellemeyle birlikte yukarıdakilere ek olarak bazı farklı yenilikler de sunuluyor. 445.75 sürümü, Red Dead Redemption 2’de 'Alt + Tab' yapıldığında görülen siyah ekran sorununu çözüme kavuşturuyor. Desteklenen tüm GPU’lara SLI profilleri de yeni sürümle birlikte ekleniyor. Uyumluluk tarafındaysa hâlihazırdaki dosyalar; Microsoft’un Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ve Windows 10’un 64 bit versiyonlarıyla uyumlu. Ayrıca bu uyumluluk hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlarda da geçerli. Windows 10 kullanıcısıysanız iki paket olan DCH ve Standard dosyalardan seçim yapmanız gerektiğini belirtelim.

Güncelleme yapmak istiyorsanız bilgisayarınızdaki işletim sistemiyle uyumlu dosyaları indirin, çalıştırın ve kurulum için gerekli verilerin çıkarılmasını bekleyin. Tam ve başarılı bir kurulum için çıkan tüm talimatları doğru bir şekilde uygulayın.

Kurulum işleminizi tamamladığınızda tüm değişikliklerin başarılı bir şekilde uygulanması için sistemin yeniden başlatıldığından emin olun. 'Yeniden başlatma' seçeneği önerilen olarak karşınıza çıkmadıysa bunu kendiniz de yapabilirsiniz.