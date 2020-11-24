Dünyanın En Küçük Bellek Birimi Oluşturuldu

Bilim insanları, tüketici elektroniğinden büyük veriye kadar neredeyse her alanda kullanılabilecek dünyanın en küçük bellek birimini oluşturdu. Bu sayede daha az güç tüketen ancak daha hızlı ve daha akıllı cihazların önünün açılacağı ifade ediliyor.

Texas Üniversitesi mühendisleri dünyanın en küçük belleğini oluşturmayı başardı. Mühendisler, süreç içerisinde bu küçük cihaz için yoğun bellek depolama özelliğinin önünü açabilecek fizik dinamiğini de çözdü.

Geliştirilen dünyanın en küçük belleği sayesinde tüketici elektroniğinden büyük veriye, beyinden ilham alınan bilişeme kadar her şeyde kullanılabilecek daha hızlı, daha akıllı ve enerji bakımından daha verimli yongaların önü açıldı.

Dünyanın en küçük bellek birimi geliştirildi

Nature Nanotechnology dergisinde yayınlanan araştırma, aslında iki yıl önce gerçekleştirilen bir keşfin üstüne inşa edildi. Araştırmacılar, iki sene önce o dönem dünyanın en ince bellek cihazını geliştirmişti. Gerçekleştirilen yeni araştırmayla birlikte boyut daha da küçültüldü ve enine kesit alanı, bir nanometre kareye kadar daraltıldı.

Science Daily'de yer alan habere göre bu cihazlardaki yoğun bellek depolama yeteneğini sıkıştıracak fizik sorunlarına çözüm bulmak, boyutunun daha da küçültülmesini sağladı. Materyaldeki kusurlar ve boşluklar, yüksek yoğunluklu bellek depolamanın önünü açmak için gerekli olan kilitleri açmayı sağladı.

Araştırmacılar, çalışmalarında ana nanomateryal olarak MoS2 olarak da bilinen molibden disülfür kullansa da keşiflerinin yüzlerce ilgili atomsal ince materyale uygulanabileceğini düşünüyor. Peki, yongaların küçülmesi ne anlama geliyor veya ne gibi faydalar sunuyor?

Daha küçük işlemcilerle daha yoğunlaştırılmış bilgisayarlar ve telefonlar üretilebilir. Yongaların boyutunu küçültmek, cihazların enerji talebini daraltır ve kapasitesini azaltır. Bu da çalışırken daha az güç tüketen ancak daha hızlı ve daha akıllı cihazların üretilmesinin önünü açar.

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Profesörü Deki Akinwande, "Ölçeklendirme konusunda bilimsel kutsal kâse, tek bir atomun bellek işlevini kontrol ettiğini seviyeye inmektir ve bizim de yeni çalışmada başardığımız şey bu oldu" ifadelerini kullandı.