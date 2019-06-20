Cansız mousepad'lerden bıkmış olanların bilgisayar kurulumlarına renk getirecek olan Tronsmart Shine X, Teknostore farkıyla sizlerle.

Mousepad’ler farenizi rahat kullanmanız konusunda çok büyük bir rahatlık sağlasa da genellikle tekdüze oldukları için sisteminizde kötü bir görünüme sebep olabilir ya da istediğiniz görüntüyü vermede eksik kalabilir. Tronsmart’ın ışıklı oyuncu mousepad’i sayesinde hem rahat hem de şık bir şekilde oyun oynayabilirsiniz.

Not: Bağlantıya tıklayarak ürünün Teknostore sayfasına ulaşabilirsiniz.

Teknik özellikleri:

Model: Shine X

Hafıza: 8MB

Işık Renkleri: 16,8 Milyon RGB

Konnektör: USB 2.0

Işık Kontrol: Tronsmart Radiant + Dokunmatik Kontrol

Kablo Uzunluğu: 1,8 metre

Boyut: 355x255x4 mm

Ağırlık: 850 gram

Canlı ışık efektleri sayesinde kişiselleştirilebilen bir mousepad olarak karşımıza çıkan Tronsmart Shine X, 16 milyon ışık renk değerine sahiptir. Özel kaplama mikro dokulu yüzeyi sayesinde farenizi hassas şekilde kullanmanız gereken her türlü oyunda konforlu bir kulanım sunan mousepad, üzerindeki dokunmatik mod değiştirme tuşu sayesinde renkler arasında gezinmenize de olanak tanıyor. Tüm bunların yanı sıra Tronsmart Radiant uygulamasıyla birlikte detaylı renk geçişleri ve ışık modları gibi görsel efektleri de ayarlayabilirsiniz.

Son olarak içerisinde 8 MB değerinde bir hafızayı barındıran mousepad’i farklı bir bilgisayarda kullansanız dahi, yeniden ayarlamalar yapmadan aynı ayarları hızlı bir şekilde elde edebilirsiniz.

Standart mousepad’lerden sıkılanlar için renkli bir seçenek olabilecek Tronsmart oyuncu mousepad’ini incelediğimiz yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Teknostore’da bulunan bu ve bunun gibi onlarca oyuncu ekipmanını incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.