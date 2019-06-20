Mousepad’ler farenizi rahat kullanmanız konusunda çok büyük bir rahatlık sağlasa da genellikle tekdüze oldukları için sisteminizde kötü bir görünüme sebep olabilir ya da istediğiniz görüntüyü vermede eksik kalabilir. Tronsmart’ın ışıklı oyuncu mousepad’i sayesinde hem rahat hem de şık bir şekilde oyun oynayabilirsiniz.
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Tronsmart Shine X RGB Gaming oyuncu mousepad
Teknik özellikleri:
- Model: Shine X
- Hafıza: 8MB
- Işık Renkleri: 16,8 Milyon RGB
- Konnektör: USB 2.0
- Işık Kontrol: Tronsmart Radiant + Dokunmatik Kontrol
- Kablo Uzunluğu: 1,8 metre
- Boyut: 355x255x4 mm
- Ağırlık: 850 gram
Canlı ışık efektleri sayesinde kişiselleştirilebilen bir mousepad olarak karşımıza çıkan Tronsmart Shine X, 16 milyon ışık renk değerine sahiptir. Özel kaplama mikro dokulu yüzeyi sayesinde farenizi hassas şekilde kullanmanız gereken her türlü oyunda konforlu bir kulanım sunan mousepad, üzerindeki dokunmatik mod değiştirme tuşu sayesinde renkler arasında gezinmenize de olanak tanıyor. Tüm bunların yanı sıra Tronsmart Radiant uygulamasıyla birlikte detaylı renk geçişleri ve ışık modları gibi görsel efektleri de ayarlayabilirsiniz.
Son olarak içerisinde 8 MB değerinde bir hafızayı barındıran mousepad’i farklı bir bilgisayarda kullansanız dahi, yeniden ayarlamalar yapmadan aynı ayarları hızlı bir şekilde elde edebilirsiniz.
Standart mousepad’lerden sıkılanlar için renkli bir seçenek olabilecek Tronsmart oyuncu mousepad’ini incelediğimiz yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Teknostore’da bulunan bu ve bunun gibi onlarca oyuncu ekipmanını incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.