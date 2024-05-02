Fortnite, 4 Mayıs Star Wars Günü öncesinde hayranları sevindirecek bir açıklama yaptı. İkonik seri, yarın gelecek bir güncellemeyle Fortnite evrenine yeniden giriş yapacak. İşte tüm bilmeniz gerekenler.

Epic Games imzası taşıyan ve dünyanın en çok oynanan üç oyunundan biri olan Fortnite, sürekli olarak yeni iş birlikleriyle karşımıza çıkıyordu. Artık bir oyundan ziyade içinde bulundurduğu farklı türden modlarla bir oyun platformuna dönüşen yapım, yakın zamanda Avatar: Son Hava Bükücü dizisiyle ortaklığa gitmiş ve diziden birçok sevilen unsuru eklemişti.

Şimdi ise yepyeni bir ortaklık duyuruldu. Epic Games, 4 Mayıs Star Wars Günü öncesinde Star Wars’un bir kez daha Fortnite’a ekleneceğini açıkladı. Peki yeni neler göreceğiz?

3 Mayıs’ta yapılacak güncelleme, Battle Royale’den LEGO Fortnite’a kadar tüm modlara Star Wars ekleyecek

3 Mayıs’ta, yani yarın yapılacak v29.40 güncellemesiyle birlikte Star Wars; LEGO Fortnite, Battle Royale, Fortnite Festival ve Rocket Racing dahil olmak üzere tüm Fortnite evrenine yeniden giriş yapmış olacak.

İş birliğiyle birlikte ikonik seriden karakterlere, yapılara ve hatta silahlara Fortnite üzerinden ulaşabileceksiniz. LEGO Fortnite’ta Star Wars yapılarını veya dekorasyonlarını açabilecek, Battle Royale’de ve Sıfır İnşa’da Wookie Bowcaster silahıyla savaşabileksiniz. Mos Eisley Barı’ndan ilham alan Fornite Festival sahnesinde de müzik çalarken Rocket Racing’de Yarış Podu ve Darth Maul çıkartmalarını kullanabileceksiniz.

LEGO Fortnite’ta nasıl yenilikler var?

LEGO Fortnite, Star Wars güncellemesinden en çok etkilenecek modlardan. Seriden bildiğimiz İmparatorluk ve Asiler, moda eklenecek. Asilerle birlikte bir Asi Köyü kurabilecek ve İmparatorluk’u uzak tutmak için ışın kılıcı, lazer arbaleti, DL-44 Blaster tabanca, E-11 Blaster Tüfeği ve Termal Fünye gibi araçları kullanabileceksiniz.

Battle Royale’de de Star Wars hayranlarının dikkatini çekecek yenilikler geliyor

Battle Royale ve Sıfır İnşa tarafında ise Chewbacca’dan Lando Calrissian’a kadar birçok karakteri göreceğiz. Ayrıca Chewbacca’nın akıllara kazınan ok silahı da oyuna eklenecek. Adadaki İmparatorluk Barikatları’ndaki sandıklardan da bulunabilecek bu silah, hızlı bir şekilde oklar fırlatabilecek ve enerji yüklenmesiyle büyük patlamalar oluşturabilecek.

Bunlar dışında Darth Vader ve Stormtrooper’lar oyuna eklenecek. Adadaki Darth Vader boss’unu alt ettiğinizde eşsiz seviyedeki ışın kılıcını alabileceksiniz. Ayrıa E-11 Blaster Tüfeği de Battle Royal’de kullanılabilecek.

Yarın gelecek v29.40 güncellemesiyle ilgili tüm yeniliklere ve detaylara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.