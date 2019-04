Star Wars Jedi: Fallen Order Oyunun İlk Bakış Videosu

Star Wars hayranları 9. Bölüm'ün fragmanının çıkmasına sevinmeye devam ederken bir sevindirici haber daha geldi. Star Wars Jedi: Fallen Order oyunun ilk bakış videosu yayımlandı.

Jedi: Fallen Order, Star Wars evreninin daha önce görülmemiş köşelerine hayat verecek olan üçüncü şahıs, tek oyunculu bir aksiyon/macera oyunu. Her oyunun multiplayer olduğu şu günlerde tek oyunculu bir yapım görmek oldukça güzel. Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith'ten hemen sonrasını konu alması beklenen oyuni ölümcül Order 66'dan kurtulan genç bir Padawan'ı anlatıyor.

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve EA tarafından dağıtılacak olan Jedi: Fallen Order, 2016 yılında, Star Wars gününde duyurulmuştu. O zamandan beri üzerine herhangi bir açıklama ise yapılmamıştı.

God of War III'ün de yapımcısı olan ve bu projeyi yürüten isim olan Stig Asmussen "Tüm hayatım boyunca Star Wars oyunları oynadım. Şimdiyse bir Star Wars oyunu yapabiliyorum. Hatta bunu da en yetenekli, en vizyoner insanların bulunduğu Respawn'da gerçekleştiriyorum. Bizim ekibimiz de sizler gibi Star Wars tutkunu. Bir sonraki projenin bu olduğunu öğrendiğimizde tüm şirket patlamıştı!" diyor.

Star Wars Jedi: Fallen Order'ın oyun içi ilk bakış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: