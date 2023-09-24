Star Wars Jedi serisindeki karaktere can veren aktörlerin katıldığı bir etkinlikte, ana karakterimizi canlandıran Cameron Monaghan, yeni oyundan bahsetti.

Star Wars Jedi: Fallen Order oyunu ilk çıktığında oyun dünyasındaki büyük bir eksiği kapatmıştı. Zira birçok Star Wars hayranı, hikâye odaklı bir oyun arayışındaydı ve sağlam yapımlar için de bu kişilerin eski oyunlara bakmaları gerekiyordu. Oyun birkaç problem ve eksikle çıkmış olsa da bu açlığı gidermişti.

Ardından gelen ikinci oyun, yani Star Wars Jedi: Survivor, işleri daha da iyi bir noktaya getirdi. Yeni mekanikler, yeni karakterler, mekânlar ve daha özgür fakat sıkıcı olmayan bir açık dünyayla karşı karşıyaydık. Hikâye de oldukça güzel bağlanmıştı. Bunun ardından bekleyişe girdik ve en sonunda, beklediğimiz o işaret geldi.

İki oyunun da ana karakterini canlandıran Cameron Monaghan, üçüncü oyun üzerinde çalıştığını duyurdu.

Ana karakterimiz Cal Kestis’e hayat veren Monaghan, Ocala Comic Con 2023 etkinliğinde yer aldı. Buradaki panelin sunumunu, oyundan tanıdığımız Merrin’e hayat veren Tina Ivlev’le yapan ve soruları cevaplayan Monaghan; üçüncü oyun üzerinde çalıştıklarını ve henüz erken aşamada olduklarını söyledi.

Monaghan’ın söylediklerine bakılırsa oyunun geliştirilme süreci henüz başlamadı. Aktörün söylediklerinden anlaşıldığı kadarıyla henüz oyunu toparlama aşamasındalar. Zaten önceki oyunların satış sayıları, hem Star Wars serisine hem de Souls türüne uzak olanların oyuna yönelmesini sağlaması ve hayranlardan gelen olumlu dönüşler, üçüncü oyunun geleceğine işaret ediyordu.

Elimizdeki bir diğer bilgi ise oyun için yeni bir yönetmenin bulunması gerektiği. Zira önceki oyunlarda gördüğümüz Stig Asmussen’in EA ve Respawn’dan ayrılacağı doğrulanmıştı.

Eğer ikinci oyunun nasıl olduğunu hatırlamıyorsanız oyunu ilk elden deneyerek yazdığımız incelememize yukarıdan göz atabilirsiniz.