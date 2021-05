Star Wars Oyuncuları Seri Bittikten Sonra Ne Yaptılar?

Bilim kurgu denince akla gelen ilklerden biri olan Star Wars serisinin ilk üçlemesinde yer alan başarılı oyuncuların, seriden sonra ne yaptıklarına gelin birlikte göz atalım.

Tüm zamanların en sevilen film serilerinden biri olan Star Wars’un ilk filmi Star Wars IV: A New Hope ilk kez sinemalara çıkalı tam 44 yıl oldu. Bu 44 yıl boyunca, Star Wars için birçok devam filmi, kısa film, animasyon dizileri ve farklı birçok kalitede video oyunu yapıldı. Star Wars markası, gittikçe büyüyor ve asla yavaşlama belirtisi göstermiyor. Serinin son üçlemesi ise, küresel gişede bir milyar doların üzerinde gelir elde etti.

Star Wars markası böylesine devasa bir franchise iken ilk üçlemedeki oyuncular hayatlarına nasıl devam ettiler? Bu oyuncuların bazıları Star Wars serisinin demir başı haline geldi, bazıları hayatlarına çok farklı şekilde devam ettiler, bazıları ise ne yazık ki artık bizimle değil. Şimdiye kadar anlatılan en büyük bilim kurgu öyküsünün kadrosundaki büyük oyunculara birlikte göz atalım ve ünlü seriden sonra ne yaptıklarını inceleyelim.

Mark Hamill (Luke Skywalker)

Mark Hamill, Star Wars’ta kaderinde büyük olaylar beklenen ve büyük maceralara atılan Luke Skywalker’ı canlandırdı. Star Wars serisinin en önemli karakterlerinden birini canlandıran Mark Hamill, büyük seri sonrasında Lee Marvin ile birlikte The Big Red One isimli İkinci Dünya savaşını konu alan bir filmde oynadı. 1989’da eleştirmenler tarafından pek de beğenilmeyen bir film olan, yapımcılığını Gary Kurtz’ün üstlendiği Slipstream’de rol aldı.

Seriden önce de oldukça fazla sayıda yapımda yer alan Hamill, kısa sürede seslendirme sanatçısı olarak kendine yeni bir kariyer de yaptı. Sesiyle The Joker: The Animated Series’de muazzam bir başarıya imza attı. Batman Arkham video oyunu ve The Killing Joke’un animasyon uyarlaması da dahil olmak üzere onlarca yıl karakteri seslendirmeye devam etti. Hamill, The Flash dizisinin 1990 yılı uyarlamasında oynadı. Mark Hamill, filmlerde sonra Darth Bane’i seslendirmek için Klon Savaşları ile Star Wars’a dönüş yaptı. Ardından The Force Awakens’ta tekrar karşımıza çıkan Hamill, son üçlemede Luke Skywalker’ı tekrar canlandırdı. Oyuncu, kariyerinin son zamanlarında ağırlıklı olarak seslendirme yapıyor.

Carrie Fisher (Prenses Leia)

Star Wars evreninin çok büyük bir bölümü erkek oyunculardan oluşsa da serideki kadın karakterlerin önemi göz ardı edilemez. Star Wars serisinde Prenses Leia isimli karakteri canlandıran Fisher kadrosunda bulunduğu birçok büyüm yapım dışında Surrender the Pink, Delusions of Grandma ve The Best Awful gibi birkaç kurgusal kitap yazdı. Kurgusal olmayan Shockaholic ve Wishful Drinking gibi yazılar da yazan Fisher, Sister Act, Last Action Hero ve The Wedding Singer gibi çeşitli filmler için senaryolar yazdı. Mark Hamill gibi Carrie Fisher da sesiyle birçok animasyon ve video oyununda bulundu. 2015’te eski rolüne geri dönen Carrie, The Force Awakens’ta Prenses Leia’yı tekrar canlandırdı. Rogue One’da genç Leia’yı dijital olarak yeniden yaratmak için benzerliğinin kullanılmasına izin verdi. 27 Aralık 2016’da Rogue One’ın çıkmasından günler sonra Londra’dan Los Angeles’a giden bir uçakta geçirdiği kalp krizinden kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Carrie Fisher’ın son filmi ise 15 Aralık 2017’de gösterime giren Star Wars VIII: The Last Jedi oldu.

Harrison Ford (Han Solo)

Tüm zamanların en bilindik aktörlerinden biri olan Harrison Ford, ilk üç Star Wars filminde Han Solo’yu oynadı. Karakter sonraki üçlemede görülmese de 2015’te The Force Awakens ile Star Wars evrenine geri döndü. Bulunduğu büyük yapımlarının çoğunda başrol oynayan Ford, oldukça başarılı bir Hollywood oyuncusu oldu. Raiders of the Lost Ark, Patriot Games, Witness, Blade Runner, The Fugitive, What Lies Underneath, Air Force One bu filmlerden sadece birkaçı. Tüm zamanların en büyük film yıldızlarından biri olarak kabul edilen Harrison Ford, zamanımızın en ikonik yıldızlarından biri. Blade Runner 2049’da Ryan Gosling ile birlikte oynayan Ford’un ne yazık ki yaklaşan 2018’de çekilen Han Solo filmi ile hiçbir ilgisi olmadı.

Alec Guinness (Obi-Wan Kenobi)

Orijinal Star Wars üçlemelerinde yer alan diğer büyük isim, genç Luke Skywalker'ın bilge yaşlı akıl hocası Obi-Wan Kenobi rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterilen Sir Alec Guinness. Bu adaylığı Alec Guinness’in ne ilk ne sonuncu adaylığı. Guinness, 1988'deki Oscar'a ek olarak, beş kez aday gösterildi. Rekabete dayalı tek galibiyeti, 1957 yapımı The Bridge on the River Kwai filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldüğünde geldi.

Guinness, Star Wars'tan sonra A Passage to India, A Handful of Dust ve A Foreign Field’da rol aldı. 5 Ağustos 2000'de Alec Guinness, West Essex'teki evinde karaciğer kanserinden kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybetti. Sonraki üçlemede tekrar ekranlara gelen karakteri ise Ewan McGregor canlandırdı.

Warwick Davis (Ewok Wicket)

Warwick Davis, seride Prenses Leia’nın Endor gezegeninin ayında arkadaş olduğu küçük Ewok Wicket’ı canlandırdı. Sonrasında Rogue One’da tekrar küçük bir karakter olan Rebel Weeteef Cyubee’yi oynadı. Televizyon için yapılan Ewoks filmlerinde de Wicket’ı canlandırdı. Star Wars kariyeri dışında en ünlü rolü olan korku klasiği Leprechaun’da başrolde oynadı. Sinemalarda en son Star Wars ile gördüğümüz Warwick Davis, birçok yapımda da seslendirme yaptı.

Ian McDiarmid (Palpatine)

Orijinal üçlemeden sonraki filmlerde de yer alan Ian McDiarmid, serinin sonraki filmlerinde de oynadı. McDiarmid, The Young Indiana, Jones Chronicles ve City of Vice gibi yapımlarda yer aldı. En son Star Wars Klon Savaşlarında yer alan McDiarmid, BBC’nin Orta Çağ dizisi Brittania’da Kral Pellanor’u canlandırdı.

Kenny Baker (R2-D2)

Kenny Baker, R2-D2’nun içine sığacak kadar küçük ve onu çalıştıracak kadar güçlü olduğu için bu role çok uygun bir insandı. Tüm zamanların en popüler sinema robotu olarak şöhreti kazandıktan sonra, Baker, The Elephant Man ve Willow da dahil olmak üzere birçok filmde oynadı. 1999’da Star Wars I: The Phantom Menace’da R2’yu oynamak için geri döndü ve ikinci üçlemede de rol aldı. Rol aldığı filmler baz alındığında, Kenny Baker, ilk altı filmde yer alan az sayıda oyunculardan biri. Star Wars VII: The Force Awakens için danışman olarak geri döndü, ancak oyuncu uzun yıllardır ciddi solunum problemlerinden muzdarip olduğu için R2-D2’yu kendisi kullanmadı. Ünlü oyuncu 13 Ağustos 2016 yılında 81 yaşında hayatını kaybetti.

Anthony Daniels (C3PO)

Anthony Daniels da, Kenny Baker gibi ilk iki Star Wars üçlemesinin altı filminde rol aldı. Ancak Kenny Baker’ın aksine, Anthony Daniels, serinin 7. filminde altın kostümüyle geri döndü. Ayrıca Daniels, Klon Savaşları, Rebels, The Lego Movie gibi birçok Star Wars yapımında yer aldı.

James Earl Jones (Darth Vader)

Darth Vader kostümünü hiç giymeyen James Earl Jones, karakterin seslendirme sanatçısı. Film, tiyatro ve televizyon dizilerindeki performanslarıyla "Amerika’nın en seçkin ve çok yönlü” aktörlerinden biri ve “Amerikan tarihinin en büyük oyuncularından biri” olarak tanımlanıyor. 2016 yılında Rogue One’da ve Star Wars Rebels’in birkaç bölümünde oynayan oyuncu Star Wars dışında Coming to America ve Warning Shot gibi çeşitli yüksek profilli rollerde oynadı. Ayrıca Aslan Kral filmlerinin ikisinde de Mufasa'yı seslendirdi.

Darth Vader’ı canlandıran oyucu David Prowse da, Star Wars filmlerinden önce ve sonra sinema sektöründe yer almaya devam etti.