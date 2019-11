İzleyiciyle buluşmasına sayılı günler kalan, serinin son filmi Star Wars: The Rise Of Skywalker hakkındaki söylentilerin doğru olmadığı ortaya çıktı. Film, beklenenden daha kısa olacak.

Ekim ayındaki söylentiler, Star Wars: The Rise Of Skywalker filminin Star Wars serisindeki şu ana kadar yapılmış en uzun film olacağı yönündeydi. AMC sinemalarından gelen bir listede ise filmin 155 dakika, yani 152 dakikalık Star Wars: The Force Awakens filminden daha uzun olduğu iddia ediliyordu.

Yönetmen JJ Abrams’tan gelen açıklamalar, filmin söylenen uzunluğunun doğru olmadığını açıklığa kavuşturdu. SiriusXM adlı bir radyonun EWLive programına katılan yönetmen, yaptığı açıklamada filmin 2 saat 21 dakika yani 141 dakika olduğunu söyledi.

Film, serideki en uzun ikinci film bile olmayacak:

Abrams’ın açıklaması doğruysa ve filmin süresi gerçekten de 141 dakikaysa bu demek oluyor ki Star Wars serisindeki en uzun film, vizyona girmesine çok az bir süre kalmış olan Star Wars: The Rise Of Skywalker filmi olmayacak. The Force Awakens filmi, bu unvana sahip olmaya devam edecek. Hatta Star Wars: The Rise Of Skywalker, Star Wars serisindeki en uzun ikinci film olma unvanını bile elde edemeyecek. Star Wars: Attack of the Clones filmi 142 dakikayla Star Wars: The Rise Of Skywalker’dan 1 dakikayla daha uzun.

Skywalker efsanesi artık son bulmaya yaklaşıyor. Filmin sinemalarda gösterime girmesine çok az bir süre kaldı. Bu arada hayranların kafasında da film hakkındaki beklentiler yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Yeni yayınlanan fragman heyecan dolu bir kovalamacayla başlıyor. Stormtrooper'lar, lazer silahları ve kahramanlarımız arasında yaşanan tatlı anlar da fragmanda yer alıyor.

Abrams ayrıca çok ilginç bir bilgi daha paylaştı ve filmin senaryosunun bir şekilde sızdırıldığı ve Ebay’de satışa çıkarıldığını açıkladı. Google’a bakmanıza gerek yok çünkü yapım ekibi daha senaryo satılamadan geri almayı başardı.

Mandalorian her hafta Disney+'ta olacak:

Star Wars: The Rise Of Skywalker, 20 Aralık’ta vizyona girecek. O kadar bekleyemem diyorsanız ve bir an önce Star Wars özleminizi gidermek istiyorsanız The Mandalorian dizisini her hafta Disney+’ta izleyebilirsiniz.