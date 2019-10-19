Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi Filminden Final Tanıtımı

Star Wars serisinin merakla beklenen son filmi Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi filminin son fragmanı pazar günü yayınlanacak. Bu bilgi, resmi Star Wars hesabından duyuruldu.

Star Wars efsanesinde artık bir bölümün daha sonuna geliyoruz. Serinin 9. filmi için yayınlanacak olan son fragman, pazar günü yapılacak olan Amerikan futbolu maçının devre arasında ekranlarda olacak. New England Patriots ile New York Jets arasında oynanacak olan maçın devre arasında milyonlar ekrana kilitlenecek.

Star Wars serisi söz konusu olduğunda fragmanların spor yayınları esnasında yayınlanması hiç de şaşırtıcı değil. Güç Uyanıyor ve Son Jedi filmlerinin fragmanları da NFL maçlarının devre aralarında yayınlanmıştı. Lucasfilm, fragmanın tanıtımı için resmi Star Wars hesabından da kısa bir video paylaştı.

Resmi Star Wars hesabından paylaşılan tanıtım:

Star Wars serisinin pek çok farklı alandan takipçisi var ve hepsini memnun etmek neredeyse imkânsız bir iş olarak görülüyor. Sonuçta seri, yaklaşık 40 yıldır piyasada ve hâliyle çok geniş bir takipçi kitlesine sahip.

Abrams: 'Sonlardan korkuyorum'

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan J.J. Abrams, kendisini en korkutan şeyin sonlar olduğunu söylerken sonun hem duygusal anlamda hem de anlamsal olarak tatmin edici olması gerektiğini ve cevaplayabildiği kadar çok şeyi cevaplaması gerektiğini söylüyor. Abrams’a göre böylece bundan yıllar sonra bile dokuz filmi izleyen bir kişi, mümkün olduğunca derli toplu bir hikâye izlemiş olacak.

'İmparator’un dönüşü hikâye açısından doğru olan'

Son dönemde filmde İmparator Palpatine’in geri dönüşü üzerine tartışmalar yaşanıyor. Darth Vader tarafından ortadan kaldırıldığını sandığımız Palpatine’in geri dönüşü, hayranlar arasında tartışma çıkarmıştı.

Abrams, bazı kişilerin bu kararı beğenmemesini anladığını söylerken “Dokuz filme tek bir hikâye olarak bakıyorsanız son bölümleri öncesiyle alakasız bir kitap olmaz. İlk sekiz filme bakarsanız 9. filmde yapacaklarımız açık açık belli” diye konuştu.

Star Wars: The Rise of Skywalker filmi 20 Aralık’ta sinemalarda olacak.