Gelişen ekran teknolojileriyle birlikte içeriklerin kalitesi de artıyor ancak yayıncılar isteyerek ya da istemeyerek bazı hilelere başvurabiliyorlar. Disney+'ın Star Wars: The Mandalorian dizisi de sahte HDR kalitesi sunan diziler arasına eklendi.

Yüksek Dinamik Aralık (HDR), yüksek çözünürlüklü, görsel olarak zengin medya içerikleri üretmek için kullanılan yeni ekran teknolojilerinden biri. Ancak çoğu zaman farketmesek de sahte HDR görüntüler yayın endüstrisinde karşımıza çıkabiliyor. Disney+ platformunda yayınlanan ve dünyada büyük yankı uyandıran Star Wars: The Mandalorian da buna dahil...

YouTube kanalı HDTVTest, filmlerde, oyunlarda ve dizilerdeki HDR uygulamalarının kalite analizini yapıyor ve bu kez Disney+'ın The Mandalorian dizisini inceledi. Yapılan analizde, Star Wars evreninde geçen yeni dizinin HDR paketine yerleştirilmiş SDR görüntü olduğu ortaya çıktı. Dizide aslında HDR'ın herhangi bir faydası ya da olumsuz yönü bulunmuyor, yani izleyiciler izlerken HDR'ı devre dışı bırakmayı tercih edebilirler ve hiçbir kayıp yaşamazlar.

HDR'ı destekleyen televizyonlar, görüntüyü yaklaşık 800-1.200 cd/m² parlaklıkta gösterebilme yeteneğine sahip. Bu geniş bir parlaklık yelpazesi, görüntülerin en parlak ve en karanlık kısımlarını, daha gerçekçi şekilde karşımıza çıkarıyor. Parlaklık aralığı ve ayrıntı düzeyi renkler üzerinde büyük bir etki gösteriyor.

Disney+'ın The Mandalorian dizisinde yapılan analizler, görüntülerin blaster ateşi, metal eritme veya güneşin vurgulandığı sahnelerde bile 200 cd/m² parlaklığın ötesine çıkamadığını ortaya koydu.

Kanal, Disney'in SDR içeriğini HDR-10 veya Dolby Vision'dan bağımsız HDR paketi olarak koyduğunu öne sürüyor. Disney'in standart görüntüleri kendi estetik algısının bir parçası olarak görüyor olması mümkün. Ancak kullanıcılar diziyi tam HDR deneyiminde izlemeyi bekliyorlar ve sonuçlar hiç iç açıcı değil. Görüntülerin çok soluk olduğu ve beklentilere cevap vermediği kesin.

Sahte HDR görüntünün televizyonlar için kalitenin ötesinde başka olumsuz etkileri de var. HDR özellikli televizyonlar bu tarz içerikleri görüntülediklerinde -özellikle yüksek parlaklıklığı vurgulayan arkadan aydınlatmalı bir LCD TV ise- SDR modundan daha fazla güç tüketebiliyor. Bu durum, bazı televizyonların ömrünü kısaltabiliyor.

Star Wars: The Mandalorian dizisinin HDR analizini aşağıdan izleyebilirsiniz: