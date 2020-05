Star Wars, Türkçe ismiyle Yıldız Savaşları serisi dünya çapında en çok hayrana sahip bilim kurgu efsanelerinden bir tanesi. En sıkı hayranların bile bilmediği seri hakkında 32 şaşırtıcı bilgiyi sizin için listeledik.

1977 yılında hayatımıza giren ve bugün bile devam ederek 7’den 70’e milyonlarca hayrana sahip olan bilim kurgu efsanesi Star Wars (Yıldız Savaşları) serisi, izleyen neredeyse herkesi hayran bırakan görüntülere sahip. Peki, Star Wars çekimleri sırasında ve öncesinde neler yaşandığını biliyor musunuz?

George Lucas’ın hem yönettiği hem de yapımcısı olduğu Star Wars efsanesi çekimleri ve öncesinde pek çok enteresan olay yaşandı. Bu yaşananlardan bazılarını sıkı Star Wars hayranları bile bilmiyor olabilir. Sizin için Yıldız Savaşları efsanesi ile ilgili görünce şok olacağınız 32 şaşırtıcı bilgiyi listeledik. Listede seri ile ilgili pek çok spoiler olacağını hatırlatalım.

Star Wars / Yıldız Savaşları hakkında 32 şaşırtan bilgi:

Yoda az kalsın bir maymun olacaktı:

Yıldız Savaşları serisinin en sevilen karakterlerinden olan Jedi Master Yoda karakterini az kalsın bir maymun canlandıracaktı. George Lucas, Yoda karakterinin maskeli, bastonlu ve sevimli bir maymun tarafından canlandırılmasını istemiş. Neyse ki bu karardan daha sonra vazgeçilmiş.

Yoda’nın türü bilinmiyor:

Yıldız Savaşları serisinde gördüğümüz neredeyse her karakterin hangi türe ait olduğundan ya da hangi gezegenden geldiğinden bahsediliyor, bir kişi hariç; Jedi Master Yoda. Serinin ana karakterlerinden olan Yoda’nın hangi türe ait olduğu hakkında seri boyunca hiçbir bilgi verilmiyor.

Yoda’nın ayak parmaklarının sayısı her filmde değişiyor:

Bu bir teknik hata mı yoksa bilinçli olarak yapılmış bir tercih mi bilinmiyor ama Yoda karakterinin ayak parmaklarının sayısı filmlerde değişiklik gösteriyor. The Phantom Menace filminde üç ayak parmağına sahip olan Yoda’nın, The Empire Strikes Back, Return of the Jedi ve Revenge of the Sith filmlerinde dört tane ayak parmağı var.

“Ewok” kelimesini asla duymazsınız:

Oyuncak ayıya benzeyen, serinin sevimli tiplemelerinden olan Ewok topluluğunun ismi orijinal üçlemede bir kez bile geçmiyor. Ewok ismi yalnızca senaryoda ve filmin kapanış jeneriğinde görülüyor.

Ewok dili pek yabancı bir dil değil:

Oyuncak ayıya benzeyen, serinin sevimli tiplemelerinden olan Ewok topluluğunun konuştuğu dil ilk duyduğunuzda anlaşılmaz gelebilir. Fakat biraz kulak kabarttığınız zaman Ewok dilinin aslında Tibetçe ve Nepalce’nin bir karışımı olduğunu duyacaksınız.

“İçimde kötü bir his var”

Star Wars efsanesinin her bir filminin kendine özgü, öne çıkan özellikleri var. Fakat tüm seride ortak olan en dikkat çeken şeylerden biri, her filmde bir karakterin mutlaka "I have a bad feeling about this" yani “İçimde kötü bir his var” repliğini kullanıyor olması.

Bir Star Wars filminde az kalsın şu müzik grubunu görecek.:

Bir döneme damgasını vuran gençlik grubu ‘N Sync üyelerinin Episode II: Attack of the Clones filminde, bir cameo sahnede olduğunu biliyor muydunuz? George Lucas, filmin kurgusu yapılırken son anda bu sahneyi filmden çıkarmıştır.

Orijinal üçlemede kadın pilot yok:

Star Wars orijinal üçlemesinden büyük rol oynayan savaş pilotları arasında bir tane bile kadın savaş pilotu bulunmuyor. Filmlerin senaryolarına bakıldığında pek çok kadın savaş pilotu olmasına rağmen filmlerde bir tane bile gösterilmiyor.

Star Wars ve 2001: A Space Odyssey aynı ekip tarafından yaratıldı:

Stanley Kubrick yapımı 2001: A Space Odyssey filmini izledikten sonra hayran kalan George Lucas, Star Wars filmlerini çekmeye karar verdiği zaman bu ekibi kadrosuna katmıştır. Bu grup kendilerine “The Class of 2001” demektedir.

Clone Troopers karakterlerinin tamamı bilgisayar yapımı:

Serinin en heyecan veren ve klon savaşlarının en önemli karakterlerinden olan Clone Trooperlar için hiçbir gerçek ekipman yapılmadı. Ön birliklerin tamamı bilgisayar animasyonu olarak hazırlandılar.

Qui-Gon Jinn’in telsizi aslında bir tıraş bıçağı:

Star Wars Episode I - The Phantom Menace filminin yıldızlarından olan Qui-Gon Jinn’in iletişim için kullandığı telsiz, aslında bir Gillette tıraş bıçağı. Sinema tarihinin bilinmeden yapılmış en iyi reklamı olabilir.

E.T., Star Wars evreninde yaşıyor:

Episode I - The Phantom Menace filminde Kraliçe Amidala tarafından güvenoyu için toplanan senatörler arasında Brodo Asogi gezegeninden gelen ET karakteri de bulunuyor. George Lucas ve Steven Spielberg’in hayal gücünün birleştiği bir nokta.

Bir Yıldız Savaşları filmini David Lynch yönetecekti:

George Lucas, 1983 yapımı Star Wars Episode IV: Return of the Jedi filminin ünlü yönetmen David Lynch tarafından yönetilmesini istemişti fakat Lynch bu teklifi reddetmiştir. Hayranlara kalan ise böyle bir filmin nasıl olacağını hayal etmektir.

Yasaklı Darth Vader:

Yıldız Savaşları serisinin en sevilen ve bilinen karakterlerinden olan Darth Vader’a hayat veren oyuncu David Prowse’un, ömür boyu tüm Star Wars etkinliklerine katılması yasaktır. Bunun nedeni George Lucas’ın Prowse’u sinir bozucu bulmasıdır.

TIE Fighter’ın sesi bir file ait:

Galaktik İmparatorluk’un en önemli silahlarından olan TIE Fighter’ın uçuş sırasında çıkardığı sesler aslında bir fil sesidir. Stüdyoda filin sesi ve bir yarış arabasının ıslak zeminde kayma sesi birleştirilerek oluşturulmuştur.

Chewbacca’nın sesi ölmek üzere olan hayvan seslerinin bir karışımı:

Serinin sevilen karakterlerinden olan Han Solo’nun yoldaşı Chewbacca’nın kimsenin anlamadığı sesi aslında ölmek üzere olan hayvan seslerinin bir karışımıdır. Ayı, mors, aslan, porsuk gibi pek çok ölmek üzere olan hayvanın sesi alınarak, özel bir Chewbacca sesi oluşturulmuştur.

Işın kılıçlarının sesi tüplü televizyona ait:

Özellikle çocukken Yıldız Savaşları izleyenlerin hayran kaldığı ışın kılıçları ve kendilerine özgü çıkardıkları sesler, aslında eski tip tüplü televizyonların sesidir. Stüdyoda tüplü televizyon sesi ve film projektör motorunun vızıltısı birleştirilerek oluşturulmuştur.

Star Wars koleksiyon paraları ile alışveriş yapabilirsiniz:

Koleksiyonerler için özel olarak ve sınırlı sayıda bastırılan Star Wars paraları, Güney Pasifik’te küçük bir ada olan Niue’da gerçek para olarak kabul ediliyor. Koleksiyon paralarınızla Niue’de yasal olarak alışveriş yapabiliyorsunuz.

Liam Neeson için set yeniden kuruldu:

Star Wars serisinde oynayan karakterlerin boyu genel bir ortalamaya sahiptir. Bunun istisnası ise The Phantom Menace fiminde Qui-Gon Jinn karakterini canlandıran Liam Neeson’dur. Boyu 1,93 m olan Liam Neeson için set yeniden düzenlendi ve bu pahalı istisna George Lucas’a 150 bin dolara mal oldu.

Jabba the Hut tüylü bir karakter olacaktı:

Yıldız Savaşları serisinin en vıcık vıcık karakteri olan Jabba the Hut, ilk tasarlandığı zaman aslında tüylü bir karakter olacaktı. Ne oldu bilinmez, ortaya sümüklü bir Jabba the Hut karakteri çıktı.

Han Solo karakterini az kalsın başka bir oyuncu canlandıracaktı:

Burt Reynolds, Al Pacino, Jack Nicholson ve Christopher Walken gibi usta oyuncular Han Solo karakteri için düşünülmüştü. Fakat George Lucas bu karakter için Harrison Ford’da karar kıldı ve bize efsane bir karakter hediye etti.

Han Solo ölecekti:

Return of the Jedi filminin yapımcısı Gary Kurtz, filmin sonunda Han Solo’nun ölmesine karar vermişti. Ancak George Lucas, ana karakterlerden birinin ölmesinin oyuncak ve figür satışına gölge vuracağına düşündüğü için bu karar uygulanmadı.

Harrison Ford ve JJ Abrams’ın kırık hikayesi:

Han Solo karakterini canlandıran Harrison Ford, Episode VII: The Force Awakens filminin çekimleri sırasında ayağını Millennium Falcon gemisinin hidrolik kapılarından birine kaptırarak kırdı. Sonradan öğreniliyor ki, onu kurtarmak için kapıyı çekmeye çalışan filmin yönetmeni JJ Abrams da aynı anda kaburgasını kırmıştı.

Rogue One ismi son anda değiştirildi:

Star Wars serisinin yan hikayelerinden biri olan Rogue One filminin ismi ilk tasarlandığı zaman Dark Times olarak düşünülüyordu. Hatta jeneriğe bile bu şekilde yazılmıştı. Askeri bir çağrı olduğu için Rogue One ismi tercih edildi. Film aynı zamanda seride film başlığının konuşulduğu tek Star Wars filmidir.

Star Wars evreninde James Bond:

Star Wars Episode VII: The Force Awakens filminde ana karakter Rey, Kylo Ren ve stormtrooperlar tarafından yakalanıyordu. Rey’i yakalayan stormtrooperlardan birinin içinde James Bond karakteri ile tanıdığımız ünlü oyuncu Daniel Craig var.

Seride konuşulan diller:

Yıldız Savaşları serisinde farklı türdeki karakterlerin konuştuğu dillerin mucidi George Lucas’tır. Yeni diller yaratmak için dünyada konuşulan eski ve yeni tüm dilleri araştıran Lucas; Hollandaca, Sanskritçe, Galce ve Afrika, Himalayalar, Orta Amerika’da konuşulan tüm dilleri karıştırarak yeni diller yaratmıştır.

Filmler farklı isimlerle duyuruldu:

Serinin hayranları sete girmeye çalışıp da herhangi bir spoiler yaymasınlar diye George Lucas filmleri farklı isimlerle duyurmuştu. Return of the Jedi, daha sonra Family Guy dizisinde parodi olarak kullanılan Blue Harvest ismiyle; The Last Jedi, Space Bears ismiyle ve Rogue One ise Los Alamos ismiyle duyurulmuştu.

Spielberg, Lucas ile çalışmak istemedi:

George Lucas’ın Yönetmenler Birliği’nden ayrılarak topluluğu zor durumda bıraktığını düşünen Steven Spielberg, Lucas ile çalışmak istemedi. Fakat daha sonra serinin ne kadar büyük bir yapım olacağını gören Spielberg, Anakin ve Obi-Wan Kenobi arasındaki efsane ışın kılıcı düellosu gibi sahnelerde Lucas ile beraber çalıştı.

Uzay patatesleri:

Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back filminin en unutulmaz sahnelerinden biridir asteroit geçiş sahneleri. Uzun yıllar bu asteroitlerin ne olduğu konuşuldu ve cevap 2003 yılında görsel efekt uzmanı Ken Ralston’dan geldi. Ralston, asteroitlerin yoğurt kabı, tenis ayakkabısı ve patates gibi sıradan eşyalar olduğunu açıkladı.

Luke bir cüce, Solo yeşil ve solungaçlı olacaktı:

Episode IV: A New Hope filminin senaryo yazım sürecinde Yıldız Savaşları evreni bizim düşündüğümüzden daha farklı tasarlanmıştı. Luke Skywalker ve akrabaları cüceler, Han Solo ise yüzünde onlarca solungaç olan yeşil bir canavar olarak yazıldı. Neyse ki, bu tasarımlar sonradan değiştirildi.

Yoda ve Einstein benzerliği:

İkisi de bilge, zeki, kısa boylu ve beyaz saçlı. Jedi Master Yoda ve fizikçi Albert Einstein arasındaki benzerlik görülmeyecek gibi değil. Bunun nedeni Yoda kuklasını yapan kişinin Albert Einstein’dan ilham alarak bu kuklayı yapmasıydı. Özellikle gözler birebir aynıdır.

Porgs ilhamı Puffin kuşları:

Yıldız Savaşları serisinin en sevimli karakterleri olan Porglar, filme sonradan dahil edildi. Çekim için Skellig Michael yarımadasına gelen çekim ekibi her yerde Puffin kuşları olduğunu gördüler ve bundan ilham alarak Porgları yarattılar.

Sizin için Star Wars, Türkçe ismiyle Yıldız Savaşları serisi hakkında şok edici 32 bilgiyi listeledik. Efsane bilim kurgu serisi ve çekimleri hakkında az bilinen detayları siz de yorumlarda paylaşabilirsiniz.