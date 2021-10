Rahatlatıcı oyun denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Stardew Valley, sunmaya çalıştığı deneyimin hakkını fazlasıyla veriyor. Yeni bir kasabaya taşınan karakterimizin hayatını konu alan Stardew Valley’de tabii ki erkenden bildiğinizde işleri daha eğlenceli kılan faktörlerde mevcut. Bizde bu detayları konu alan bir yazı hazırlamaya karar verdik.

Stardew Valley genel olarak oyun piyasasında oldukça sevilen ve hatrı sayılan bir oyun. Oldukça rahat ve sakin bir oyun deneyimi sunan Stardew Valley, bir süre oynadıktan sonra şehir hayatını bırakıp kasaba hayatına geçiş yapma isteği uyandırıyor insanda. Ne kadar gerçek hayatta işler farklı ilerleyecek olsa da o his her zaman barınıyor. Stardew Valley evrenin en sakin ve rahat oyunlarından biri olsa da bahsi geçecek olan tüyolar ile keyfinizi daha da arttırmanız mümkün.

Seyyar tüccarı ziyaret etmeyi unutmayın

Her Cuma ve Pazar, çiftliğinizin girişinin batısındaki Cindersap Ormanı’nda bir Gezgin tüccar ve domuzu beliriyor. Bu tüccar sabah 6’dan akşam 8’e kadar rastgele ürün çeşitleri satıyor. Mağazasında çoğu zaman Topluluk Merkezi için ihtiyaç duyduğunuz ulaşılması zor materyalleri bulabilirsiniz. Belli aralıklarla tüccarı kontrol etmek harika bir fikir. Ne zaman ne bulacağınızı bilemezsiniz.

Tohumlarınızı 3x3 formasyonunda ekin

Stardew Valley, oyuncuların çiftliklerinin düzeni üzerinde neredeyse tam bir kontrole sahip olmasına izin veriyor. Bu durum istediğiniz biçimde ekip biçmenizi sağlasa da, ekim yaparken kullanabileceğiniz bazı tüyolar da mevcut. Karnabahar, kavun ve kabak ekerken 3x3 şeklinde ekildiğinde ve tamamen büyüdüklerinde, ortadaki mahsulün diğer mahsuller ile birleşerek dev bir mahsul oluşturma şansı var. Dev mahsuller balta ile hasat ediliyor ve alacağınız mahsullerin çifte olmasını sağlıyor.

Ekebildiğiniz kadar cauliflower (karnabahar) ekin

Karnabahar, tam olgunlaşması 12 gün süren yani yavaş büyüyen bir bitki ve tohumları da Pierre’de 80 altına satılıyor. Aynı mevsimin diğer mahsullerine kıyasla oldukça pahalı fakat buna oldukça değiyor çünkü alacağınız ödeme iki katından fazla oluyor. Tek bir karnabahar 175g, gümüş olanlar 218g ve altın olanlar ise 262g değerinde.

Yumurta festivalinde çilek tohumu alın

Her bahar mevsiminin 13. gününde yumurta festivali gerçekleşiyor. Kasabanın şirin bir şekilde dekore edildiği oldukça eğlenceli bir festival. Ancak asıl önemli olan kısım çilek tohumlarını burdan satın alabiliyor oluşunuz. Çilek, olgunlaşması sekiz gün süren ve her hasat edildiğinde birden fazla çilek verme şansına sahip, kar etme şansı oldukça yüksek bir mahsul. Üstelik ilk hasattan sonra her dört günde bir çilek üretmeye de devam edecektir.

Plajdaki köprüyü erkenden tamir edin

Sahilde 300 parça odun ile tamir edilebilecek kırık bir köprü var. karşısında ise özel materyaller içeren küçük bir bölge mevcut. Oradan toplayabileceğiniz materyallerin pahalı olmasının yanı sıra yağmurlu veya fırtınalı havalarda o bölgede belirecek bir NPC aracılığıyla deniz kolyesi satın alabilir ve bu sayede on kalpli herhangi bir köy sakinine evlenme teklif edebilirsiniz.

Önce çiftçilik sonra toplayıcılık ile uğraşın

Enerjinizin bitmesi neredeyse hiçbir şey yapamamanıza sebep olan bir durum. Ağaçları kesmek, kayaları kırmak ve çimleri kesmek, özellikle kasabaya ilk kurulduğunuz aşamalarda cazip görünse de asıl odaklanmanız gereken şey çiftçilik olmalı. Sabahları sahip olduğunuz enerji ile ilk yapmanız gereken şey ekinleri ekmek, sulamak veya hasat etmek olmalı. Bu işlemleri yaptıktan sonra etrafta toplayıcılık ile uğraşmak veya kasabaya gitmek zamanınızı harcamak için ideal oluyor.

Herkese rastgele hediye vermeyin

Etrafta gelişigüzel hediyeler dağıtmak köylülerin arkadaşlığını kazanmayı zorlaştıracaktır. Her köylünün sevdikleri ve nefret ettikleri şeyler var ve ilişkileriniz üzerinde önemli etkileri bulunuyor. Birine hediye olarak bir şey verdiğinizde, tercihleriyle birlikte sosyal sekmesinde görünecektir. Bunu, insanların neler yaptığını ve daha da önemlisi neler yapmadıklarını takip etmek için kullanın

Meyve ağacı almadan önce sera açmayı bekleyin

Meyve ağaçları inanılmaz derecede pahalıdır, bu yüzden binlerce altını bir araya toplamak için aceleniz olmayacak ama öyle olsa bile bir süre sabredin. Oyun içerisinde bir süre ilerledikten sonra seraya erişiminiz olacak ve sera içinde mevsimi ne olursa olsun ürün yetiştirebilirsiniz. Bu nedenle meyve ağaçlarınızı dikmek için mümkün olan en iyi yer sera.

Kümes yatırımlarınızı iyi planlayın

Oyun tarafından verilen ilk birkaç görevde, bir kümes inşa etmeniz istenecek. Bir çiftlik için iyi bir başlangıç noktası gibi görünüyor olsa da aslında pek öyle değil. Bir kümes inşa etmek 4.000 altın artı 300 odun ve 100 taşa mal olur. Her tavuk 800 altına mal olacak ve bir silo inşa etmedikçe parça başına 50 altın olan samanla beslenmeleri gerekiyor. Basitçe söylemek gerekirse, bu çok büyük bir yatırım ve altınınızı geri kazanmak biraz zaman alıyor.

Topluluk merkezine odaklanın

İlk baharın 5. gününde sonra, Topluluk Merkezinin ve ilk birkaç paketin kilidi açılacaktır. Joja’ya satmak yerine bu yolu seçtiğinizi varsayarsak, bu paketler oyununuzun önemli bir parçası olacak. Erken safhada bazı paketleri bitirmek oldukça işinize yarayacaktır. Örneğin: Bahar Toplayıcılığı paketini bitirdiğinizde ödül olarak 30 bahar tohumu kazanabilirsiniz. Ayrıca ödüllerin yanı sıra hikaye açısından ilerleyişinizde etkilenecektir.