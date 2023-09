Bethesda'nın oyuncular arasında daha çıkmadan tartışma konusu olan yeni göz ağrısı Starfield'a benzeyen 10 oyunu derledik.

Çıktığı gibi oyun dünyasının gündemine bomba gibi düşen Starfield, aylar öncesinden de sürekli konuşuluyordu. Kimileri oyunu dört gözle beklerken kimileri de oyuna yönelik heyecanın gereksiz büyüdüğünü ve oyunun bunu karşılayamayacağını söylüyordu. Fakat ilk deneyimlere baktığımızda oyunun gayet beğenildiğini görüyoruz.

Fakat Starfield oldukça katı sistem gereksinimlerine sahip olan bir oyun. Zira minimum GTX 1070 Ti ekran kartı ve 125GB depolama alanı talep eden, devasa bir oyundan bahsediyoruz. Bilgisayarınız böyle bir oyunu kaldırmayabilir, özgürlüğü uzay konseptinde tatmak istemeyebilirsiniz veya en basitinden Starfield’ın türünü seviyorsanız benzerlerini merak edebilirsiniz. Listemizde her bir durum için oyun var.

Starfield özgürlüğünü kıyamet sonrası bir dünyada tadın: Fallout 4

Temelde uzayda geçmiyor olsa da Fallout 4, Starfield’daki özgürlüğü bir başka Bethesda yapımı olarak sunuyor. Oyunun hikâyesi olsa da istediğiniz gibi gezip, malzemeler üretip, kendinize istediğiniz şekilde bir hayat kurabiliyorsunuz. Kıyamet sonrası bir dünyada geçen Fallout 4’te iyi veya kötü biri olmanız da tamamen size bağlı.

Hikâyesini beğenmeseniz bile silahlı/silahsız dövüş mekanikleri, yapı mekanikleri ve açık dünyası gibi artıları sizi bekliyor olacak.

“Tek başıma ne yapayım ben orada?” diyenlere: No Man’s Sky

Birçok kişi için Starfield ve No Man’s Sky birbirinin aynısı. Bir gezegene iniyorsunuz, kaynak topluyor, maceralara atılıyorsunuz ve birbirinden farklı çok sayıda gezegende de farklı maceralar sizleri bekliyor. Eğer “uçsuz bucaksız uzayda tek başıma sıkılırım” diyorsanız No Man’s Sky’ı arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Çapraz platform desteği olan oyunda örnek olarak PlayStation üzerinde oynuyorsanız, bilgisayardaki arkadaşınıza katılabilir, birlikte keşif yapabilirsiniz.

Pek de iyi bir çıkış yapmayan oyun şu an oldukça sağlam hâle gelmiş durumda ve hâlâ ücretsiz büyük güncellemeler almaya devam ediyor.

Hikâye anlatımını Fallout tarzı oynanışla birleştiren The Outer Worlds:

Kara mizahın her köşede görülebildiği fakat kendisini bununla sınırlı tutmayan The Outer Worlds, son Fallout oyunlarını oynadıysanız yabancılık hissetmeyeceğiniz bir yapım. Bu da demek oluyor ki oyunda izleyebileceğiniz tek bir yol yok. Birileriyle sadece konuşarak problem çözmek isteseniz bile konuşmanızı farklı şekillerde gerçekleştirebilirsiniz. Aynı durum dövüş mekanikleri için de geçerli.

“Kafanı çok fena çarptın. 2330? Uzay gemileri? Bırak şimdi bunları, Alduin’i alt etmeye gidiyoruz” diyerek The Elder Scrolls V: Skyrim’e geçelim.

Ana hikâyenin 34 saat, tüm oyunun bir ömür sürdüğü Skyrim, uzay konseptinden uzak kalsa da Starfield’a ilham olduğu su götürmez bir gerçek. Açık dünyaya atılır atılmaz kendi hikâyenizi yazdığınız bu oyunda; büyünün mü, kılıçların mı yoksa diplomasinin mi sizi tanımlayacağına yine siz karar vereceksiniz. Diyaloğa geçebileceğiniz sayısız NPC, içine daldığınızda çıkamayacağınız derinlikte bir hikâye ve detaylı mekânlarla Skyrim eskimeyi reddediyor.

Starfield manzaralarını seviyorsanız Star Wars Jedi: Survivor’a da bir bakın deriz.

Jedi: Survivor, Starfield kadar özgürlük sunmuyor ve özünde çizgisel bir oyun. Fakat bir Mafia oyunu kadar da çizgisel diyemeyiz. Zira farklı gezegenlerde farklı ekosistemler görüp bu gezegenleri keşfetme imkânını da sunuyor. Güzel grafikleri de bununla birleştirdiğimizde Star Wars Jedi: Survivor, göz alıcı manzaraları sağlam dövüş mekanikleriyle oyuncuya sunuyor.

Oyun hakkında kafanızda soru işareti varsa incelememize bakabilirsiniz.

Starfield’a en yakın olanlardan: Mass Effect Legendary Edition

Mass Effect’in üç klasik oyununu tek paydada birleştirerek modern bir şekilde önümüze sunan bu sürümü, oyuncuları galaksiden galaksiye sürüklerken farklı mekânlarda farklı manzaralar sunuyor. Derin bir hikâye ve geniş çaplı dünyalar ve dövüş sistemiyle Mass Effect Legendary Edition, Starfield gibi uzay maceralarına en yakın yapımlardan.

Derdiniz yoksa tam dertlendirecek türden bir oyun: The Outer Wilds

The Outer Wilds’da bir yıldız sisteminde doğuyoruz. Ortalığı uzay aracımızla keşfedip NPC’lerle konuşuyoruz ve o da ne? Merkezdeki yıldız süpernova olmuş ve biz de dahil etraftaki her şeyi yok ediyor. Tam bitti derken bir de bakıyoruz ki en baştaki aynı noktada tekrar doğmuşuz. Bu da bir zaman döngüsünde takılı kaldık demek.

Her seferinde gezegenlere gidip bu olay hakkında bilgi edinmeye çalışıyoruz ve her seferinde yıldızımız süpernova olmadan önce 22 dakikamız oluyor. O oynayışta elde ettiğimiz bilgiyi de diğer oynayışta kullanarak bu duruma anlam vermeye çalışıyoruz. Editörünüz olarak derdim yokken dertlendiren oyunum Frostpunk’tı. Fakat şimdi The Outer Wilds’a gömülmeyi düşünüyorum.

Şimdi de yüzümüzü Astroneer’la güldürelim.

Renkli dünyalara ve canlı mekânlara sahip olan Astroneer’da 2’si uydu, 5’i gezegen olmak üzere 7 mekân bulunuyor. Keşif, inşa ve kaynak bulma temelinde dönen oyunda amacınız kaynakları kullanarak hayatta kalmak. Farklı araçlar kullanabilir, gezegenleri keşfedebilir, daha fazlası için de bu gezegenlerin çekirdeklerine inebilirsiniz. Tüm bunları yaparken de maksimum 3 arkadaşınız size eşlik edebilir.

MMORPG’lerin en büyüklerinden: Destiny 2

Starfield’ın aksine sadece çevrim içi olarak oynanabilen Destiny 2, uzay yolculuğu yaparken zengin bir aksiyonun içine dalmak isteyenleri mutlu edecek türde bir yapım. Süper güçlerden uzaylı teknolojisiyle üretilmiş farklı silahlara kadar birçok alet ve araç sizlere eşlik ediyor olacak. Başta, çok büyük bir içerik haznesi olduğundan gözünüze korkutucu gelebilir fakat en sonunda beğeneceğinizi düşünüyoruz.

Listemizin son oyunu Star Citizen, Starfield’la sürekli karşılaştırılıyor.

Star Citizen, uzun zamandır beklenen ve sık sık Starfield’la karşılaştırılan bir yapım. Starfield gibi bir RPG olmaktan bir tık uzak olan Star Citizen, devasa bir açık dünyayı, MMO şeklinde oyuncunun önüne sunuyor. Dünya dememiz kafanızı karıştırmasın, zira kendinizi sürekli uzayda bulacaksınız. Uzay araçlarıyla yaptığımız savaşlardan bireysel olarak silahlı olanlara kadar birçok içerik sunan Star Citizen tam formuna ulaşmış değil. Hayranları da bundan sık sık şikâyet ediyor.

Oyunun simülasyonla oynanan hâlini görebilmek için teknoloji içerikleriyle tanıdığımız Mesut Çevik’in kanalına da göz atabilirsiniz.

Sizin bu listeye ekleyeceğiniz oyunlar hangileri olurdu?