Baldur's Gate 3 çıktığından beri gerek hikâyesi gerek oynanışı gerekse de fiyatıyla çok ses getirdi. Peki bu türü seven oyuncular için farklı alternatifler yok mu? Gelin, bu alternatiflere bakalım.

Baldur's Gate 3 gibi epik bir hikâyeye ve derin mekaniğe sahip oyunların yeri ayrıdır. Özellikle Dungeons & Dragons evrenini temel alarak hazırlanan bu tür oyunlar, oyuncuların fantastik bir dünyada kendi kahramanlık hikâyelerini yazmalarına olanak tanır. Ancak, her ne kadar Baldur's Gate 3 kendine özgü bir yere sahip olsa da benzer deneyimleri arayan oyuncular için pek çok alternatif mevcut. Özellikle oyunun fiyatı düşünüldüğünde bazı alternatiflere bakmak isteyebilirsiniz.

Bu alternatifler, bazen benzer bir hikâye yapısına, bazen de benzer oynanış mekaniğine sahipler. Kimi oyunlar D&D kurallarını benimserken, kimileri tamamen farklı bir evrende, özgün bir hikâye sunuyor. İşte bu alternatifleri, Baldur's Gate 3 hayranlarının ilgisini çekebilecek şekilde sıralayarak, yeni maceralara adım atmanız için size rehberlik etmeye çalışacağız.

15. yüzyılın ortalarına, Bohemya topraklarına geri dönelim: Kingdom Come: Deliverance

Steam Fiyatı: 50 TL

Kingdom Come: Deliverance, tarihi olayları; gerçekçi bir savaş mekaniği ve sürükleyici bir hikâyeyle sunuyor. Henry adında genç bir demirci çırağı olarak başlıyoruz bu serüvene ve işler kötüye gidince kendimizi bir anda şövalyelerin, isyanların ve entrikaların içinde buluyoruz.

Sırt çantanı topla ve kendini bu maceraya at: Pillars of Eternity

Steam Fiyatı:49 TL

Pillars of Eternity, o eski bilgisayar oyunlarını özleyenler için tam bir nostalji rüzgarı. Ama bunu yaparken yeni nesil oyuncuları da tam anlamıyla büyülüyor. Kendi karakterini yarat, etrafını derin hikâyeleri ve unutulmaz karakterleri olan bir takımla doldur. Bu epik yolculukta, seçimlerin sadece kaderini değil, tüm dünyanın kaderini değiştirebilir.

Gerçek bir aksiyon RPG deneyimi arayanlara: Path of Exile

Steam Fiyatı: Ücretsiz

Her köşede seni bekleyen tehlikeler, sınırsız özelleştirme seçenekleri ve sürekli genişleyen bu ücretsiz dünyada, her karakterin benzersiz bir hikâyesi var. Kendi yetenek ağacını oluşturabilir, özgün bir savaşçı yaratabilir ve Wraeclast'ın zorluklarına karşı koyabilirsin. Oyun içinde harcayacağın her dakika, sana yeni bir sürpriz, yeni bir strateji ve yeni bir macera getirecek.

Nükleer felaketin ardından yepyeni bir dünya: Fallout 4

Steam Fiyatı: 179 TL

Fallout 4, hayatta kalan bir birey olarak post-apokaliptik bir dünyada seni sıra dışı bir maceraya davet ediyor. Esrarengiz hikayesi, karakter özelleştirmesi ve geniş açık dünyasıyla her köşede yeni bir keşif sizi bekliyor.

Ejderha avına hazır mısın?: The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

Steam Fiyatı: 349 TL

Skyrim, karla kaplı dağları ve efsanevi ejderhalarıyla unutulmaz bir fantezi dünyasına kapılarını açıyor. Special Edition ile görseller daha da etkileyici, mod desteğiyle oyun deneyimi daha da zengin. Dovahkiin olarak, kaderini kendin yazarken, Tamriel'in bu büyülü bölgesindeki sırları keşfedeceksin. Özgürlüğün sınırlarını zorlayan bu epik yolculukta, her seçimin önemi büyük.

Rivellon'un büyülü topraklarında eşsiz bir maceraya atılmak isteyenlere: Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition

Steam Fiyatı: 599 TL

Divinity: Original Sin 2, sadece bir RPG değil, aynı zamanda hikâyenin her anını kendi kararlarınızla şekillendirebileceğiniz bir serüven. Definitive Edition ile oyun deneyimi daha da derinleşiyor, hikâye daha akıcı ve oynanabilirlik iyileştirmeleriyle her anı daha tatmin edici. İster tek başınıza, ister arkadaşlarınızla bu zengin dünyada maceranıza ortak olun. Sihir, strateji ve seçimlerle dolu bu dünyada, kaderinizi yazma zamanı!

Geleceğin karanlık bir dünyasında serüven: Deus Ex: Mankind Divided

Steam Fiyatı: 173 TL

Deus Ex: Mankind Divided, bionik yükseltmelerle donatılmış ajan Adam Jensen olarak, toplumu bölünen bir dünyada sizi karmaşık komploların merkezine taşıyor. Özgürce seçim yapma özelliği, hikâyenin gidişatını derinden etkileyebilir. Sızma, aksiyon ve stratejiyi bir araya getiren bu oyun, her kararın ağırlığını hissettiriyor. Teknolojik gelecekte, gerçeğin peşinde bir yolculuğa hazır olun.

Lider olarak yeteneklerinizi gösterme zamanı: Dragon Age™ Inquisition

Steam Fiyatı: 279 TL (EA PLAY ile oynanabilir)

Thedas kıtası kaos içinde. Gökyüzünden açılan gizemli yarıklar, dünyanın her yerine korku saçıyor. Dragon Age: Inquisition, Inquisitor olarak bu tehdidi sona erdirmek için koyulduğunuz epik bir yolculuğu anlatıyor. Geniş ve nefes kesen manzaralar, derin karakter ilişkileri ve karmaşık hikaye seçenekleri ile bu fantastik RPG, sizi saatlerce başından kaldırmayacak.

Geleceğin parlayan şehri Night City'ye hoş geldiniz: Cyberpunk 2077

Steam Fiyatı: 799 TL

Cyberpunk 2077, teknolojinin ve vahşetin hüküm sürdüğü bir dünyada sizi V adında bir paralı asker olarak maceraya atıyor. Görsel açıdan zengin ve detaylı bir şehirde, etkileyici hikâye çizgilerini takip ederken kararlarınızın gerçek sonuçları olduğunu göreceksiniz. Augmentasyonlar, hızlı arabalar ve tehlikeli görevlerle dolu bu cyberpunk dünyasında, sadece en zekiler ve en güçlüler hayatta kalabilir. Şehrin neon ışıklarının altında kendi efsanenizi yazmaya hazır mısınız?

Uzun süredir devam eden savaşla yorgun düşmüş bir dünya: NieR:Automata™

Steam Fiyatı: 133 TL

NieR:Automata, bu harap olmuş gezegeni geri almak için savaşan savaş androidleri 2B, 9S ve A2'nin hikayelerini sunuyor. Oyun, sadece etkileyici savaş mekanikleriyle değil, aynı zamanda zekice kurgulanmış hikâyesi ve dokunaklı müzikleriyle de öne çıkıyor. Her bir detayıyla, insanlık, duygu ve varoluş üzerine sorular sormayı başarıyor. NieR:Automata, sadece oynamakla kalmayıp aynı zamanda derinlemesine düşünmeye davet eden bir eser.

Orta Çağ savaş alanlarına adım atın: Mount & Blade II: Bannerlord

Steam Fiyatı: 349,99 TL

Mount & Blade II: Bannerlord, geniş ve canlı bir dünyada kendi krallığınızı kurma hayalinizi gerçekleştirmek için sizi savaşın tam ortasına bırakıyor. Özelleştirilebilir karakterler, derin politika mekaniği ve gerçekçi savaş simülasyonu ile Bannerlord, strateji ve aksiyonu mükemmel bir şekilde birleştiriyor. Kaleleri fethedin, ordular kurun ve diplomasiyle ya da kılıçla düşmanlarınızı yenin. Calradia'nın fırtınalı topraklarında, kendi destanınızı yazmanın zamanı geldi!