Starlink mi 5G mi? Hangisi Daha Yüksek Hız Sunuyor?

Ülkemize yakında gelmesi beklenen 5G ile gelecekte gelmesi beklenen Starlink'in sunduğu hızları sizler için kıyasladık.

Günümüzün en çok konuşulan iki internet teknolojisi olan Starlink ve 5G, hız konusunda da sürekli yan yana getiriliyor. Peki dünyanın neredeyse her yerine uydu üzerinden internet sunan Starlink mi, yoksa karasal altyapı kullanan 5G mi daha yüksek hızlara ulaşabiliyor?

Bu sorunun cevabı aslında nerede olduğunuza bağlı olarak tamamen değişiyor ama hangi teknolojinin ne zaman ve nerede daha avantajlı olduğunu sizler için bu içeriğimizde detaylıca ele alacağız.

Starlink ne kadar hızlı?

Starlink'in uydu tabanlı interneti, özellikle eski uydu teknolojilerine göre oldukça etkileyici hızlar sunuyor.

İndirme Hızları : Ortalama saniyede 100 ila 200 Megabit (Mbps) arasında değişiyor.

: Ortalama saniyede 100 ila 200 Megabit (Mbps) arasında değişiyor. Gecikme (Latency) : Yaklaşık 25-60 milisaniye (ms) civarındadır.

: Yaklaşık 25-60 milisaniye (ms) civarındadır. Gerçek Dünya Performansı: Starlink'in kendi verilerine göre Temmuz 2025 itibarıyla 2 milyondan fazla aktif müşterisinin yoğun saatlerdeki medyan indirme hızı yaklaşık 200 Mbps idi. Bu, fiber veya en iyi yerel kablosuz seçeneklerden daha yavaş olsa da eski uydu internetinden çok daha iyi.

Starlink'in performansını neler etkiler?

Starlink'in performansı maalesef sabit değildir ve bazı faktörlere bağlıdır.

Coğrafya ve Gökyüzü : Sinyal yolunun ağaçlar, binalar veya diğer engeller tarafından kesilmemesi gerekir. Açık gökyüzü olan kırsal yerlerde performans genellikle daha iyidir.

: Sinyal yolunun ağaçlar, binalar veya diğer engeller tarafından kesilmemesi gerekir. Açık gökyüzü olan kırsal yerlerde performans genellikle daha iyidir. Hava Durumu : Hava koşulları zaman zaman hızı etkileyebilir.

: Hava koşulları zaman zaman hızı etkileyebilir. Yoğunluk: Yoğun yerleşim yerlerinde veya ormanlık alanlarda hız ve gecikme süresi düşebilir.

5G ne kadar hızlı?

5G ise Starlink ile kıyaslandığında tam tersi koşullarda öne çıkıyor.

İndirme Hızları : Şehirlerde veya güçlü kapsama alanına sahip yerlerde 5G, modern akıllı telefonlarda veya router'larda düzenli olarak 200 ila 2.000 Mbps arası hızlara ulaşarak Starlink'i kolayca geçebiliyor ama hızın Starlink gibi sabit olmadığını hatırlatalım.

: Şehirlerde veya güçlü kapsama alanına sahip yerlerde 5G, modern akıllı telefonlarda veya router'larda düzenli olarak 200 ila 2.000 Mbps arası hızlara ulaşarak Starlink'i kolayca geçebiliyor ama hızın Starlink gibi sabit olmadığını hatırlatalım. Gecikme (Latency): Genellikle Starlink'ten daha düşüktür, bu yüzden oyun ve yayın (streaming) için daha iyi bir seçenek diyebiliriz.

5G'nin performansını neler etkiler?

5G'nin de kendine göre zorlukları mevcut ama Starlink'e göre çevresel etkenlerden daha az etkilendiğini söyleyebiliriz.

Menzil : 5G'nin menzili sınırlıdır. Bir baz istasyonundan çok uzaklaştığınızda veya kırsal bir alana geçtiğinizde, kendinizi daha yavaş olan LTE hızlarında bulabilirsiniz.

: 5G'nin menzili sınırlıdır. Bir baz istasyonundan çok uzaklaştığınızda veya kırsal bir alana geçtiğinizde, kendinizi daha yavaş olan LTE hızlarında bulabilirsiniz. Kapsama Alanı: Sinyalin engeller tarafından zayıflaması ve operatöre veya bölgeye göre hızların değişiklik göstermesi gibi sorunlar yaşanabilir.

Peki gelelim asıl konuya: 5G her yerde aynı hızı sunabilir mi?

"5G" dediğimizde aslında farklı özelliklere sahip bir dizi teknolojiden bahsederiz... Düşük bant, orta bant ve mmWave (yüksek bant). Yani bir yerdeki "5G" hızı, başka bir yerdekiyle aynı olmayabilir.

Laboratuvar koşullarında 5G, gigabit seviyelerinde hızlara ulaşabilir ancak gerçek dünyada, örnek vermek gerekirse ABD'de ortalama 5G indirme hızları 180-190 Mbps civarındadır. Bazı testler belirli koşullarda 400 Mbps'yi görse de bu dediğimiz gibi, laboratuvar koşullarında ölçülmüştür.

Tabii bu noktada Türkiye'de birkaç test yapılsa da hâlâ 5G genel kullanıma açılmış değil. Yani Türkiye'de ortalama sağlayacağı hızları görmeden bu konuda net konuşmak pek mümkün değil.

Sonuç

Sonuç olarak eğer tercih söz konusuysa, Starlink ve 5G arasındaki seçim, saf hız rakamlarından çok nerede olduğunuza bağlıdır.

Starlink, kırsal veya ulaşılması zor bölgelerde iş görür. Fiber veya güvenilir mobil kapsama alanının olmadığı yerlerde, sunduğu 100-200 Mbps hız ve iyileştirilmiş gecikme süresi ile oldukça değerlidir... Tabii ne yazık ki ülkemizde hâlâ mevcut değil.

5G ise şehirlerin ve banliyölerin teknolojisidir. Güçlü kapsama alanı olan yoğun bölgelerde, özellikle ideal orta bant veya mmWave koşullarında, hız konusunda tartışmasız liderdir.