Gelin Şu Karışıklığı Bir Çözelim: 5G ile 5Ghz Arasında Ne Fark Var?

5G ve 5GHz terimleri sıkça karıştırılıyor olsalar da aslında bambaşka teknolojiler. Biz de bu içeriğimizde aralarındaki temel farkları anlatıyor ve bu karışıklığa bir son vermenizi sağlıyoruz.

Teknoloji dünyasında karşımıza çıkan terimler bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. Özellikle de Türkiye'nin 5G'ye geçişinin eşiğindeyken isimleri birbirine bu kadar benzeyen "5G" ve "5GHz" de bu terimlerin başında geliyor.

Yeni bir telefon alırken "5G uyumlu" ibaresini, evdeki modemin ayarlarında ise "5GHz" seçeneğini görmüşsünüzdür. Peki bu ikisi aynı şey mi? Hatta birbiriyle bir ilgisi var mı?

5G nedir? (Mobil internetin geleceği)

5G, adındaki "G" harfinden de anlaşılabileceği gibi, "Generation" yani "Nesil" kelimesinin kısaltmasıdır. Kısacası 5. Nesil Mobil Teknoloji anlamına gelir. Tıpkı daha önce kullandığımız 3G ve 4G (LTE) gibi, cep telefonlarımızın mobil veri (hücresel veri) ile internete bağlanmasını sağlayan teknolojinin en güncel versiyonudur.

Şöyle düşünebilirsiniz:

3G ile internete girmeye başladık.

4G ile videoları takılmadan izler hâle geldik.

5G ise sadece daha hızlı internet demek değil; aynı zamanda çok daha düşük gecikme (anlık tepki süresi) ve aynı anda çok daha fazla cihaza bağlanma kapasitesi sunar. Bu da sürücüsüz arabalardan akıllı şehirlere kadar birçok yeni teknolojinin kapısını aralar.

5GHz nedir? (Evinizdeki Wi-Fi)

5GHz, adındaki "GHz" (GigaHertz) ifadesinden de anlaşılabileceği gibi bir frekans bandını belirtir. Bu mobil iletişimle değil, doğrudan evimizdeki veya iş yerimizdeki modemlerin (router) kablosuz internet (Wi-Fi) sinyali yaydığı bir radyo frekansıdır.

Modern modemler genellikle iki farklı frekansta Wi-Fi sinyali yayar:

2.4 GHz: Daha eski bir teknolojidir. Sinyalleri duvar gibi engellerden daha iyi geçer ve daha geniş bir alana yayılır ancak daha yavaştır. Çevredeki diğer birçok cihaz (bebek telsizleri, mikrodalga fırınlar vb.) da bu frekansı kullandığı için sinyal kalabalığı yaşanabilir.

5 GHz: Çok daha yüksek hızlar sunar ve sinyal kalabalığı daha azdır ancak kapsama alanı daha dardır ve sinyalleri duvarlardan geçmekte zorlanır.

5G vs. 5Ghz

Özellik 5G 5GHz Anlamı 5. Nesil Mobil Teknoloji 5 GigaHertz Frekans Bandı Kullanım Alanı Mobil (Hücresel) Veri Ağı Yerel Kablosuz Ağ (Wi-Fi) Kapsama Alanı Çok Geniş (Şehirler, Ülkeler) Kısıtlı (Ev, Ofis, Kafe) Bağlantı Cihazınız ile Baz İstasyonu arasında Cihazınız ile Modem (Router) arasında Amacı Her yerde mobil internet sağlamak Belirli bir alanda yüksek hızlı Wi-Fi sağlamak

Telefonumun 5GHz Wi-Fi ağına bağlanması, 5G kullandığım anlamına mı gelir?

Hayır, kesinlikle gelmez. Bu sadece evinizdeki modemin yaydığı "hızlı şerit" olan Wi-Fi ağına bağlandığınızı gösterir. Telefonunuzun 5G kullanması için hem 5G uyumlu bir telefona hem de operatörünüzün bölgenizde 5G hizmeti sunuyor olmasına ihtiyacınız vardır.

Hangisi daha hızlı: 5G mi, 5GHz Wi-Fi mı?

Bu durum şartlara göre değişir. Teorik olarak 5G'nin ulaşabileceği hızlar çok daha yüksektir ancak pratikte, evinizdeki güçlü bir fiber internet altyapısına bağlı 5GHz Wi-Fi ağı, bulunduğunuz bölgedeki 5G sinyalinden daha hızlı ve stabil olabilir. Kısacası ideal şartlarda 5G daha hızlı olabilir ama günlük kullanımda iyi bir 5GHz Wi-Fi bağlantısı genellikle daha istikrarlı bir hız sunar.