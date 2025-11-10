Tümü Webekno
Bakanlık Kaynakları Açıkladı: Starlink Türkiye'ye Geliyor mu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Starlink'in Türkiye'ye geleceği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklama, Starlink bekleyenlerin hevesini kıracak türden. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Technopat, geçtiğimiz günlerde bomba bir iddiayı gündeme getirdi. Meslektaşlarımızın yaptıkları açıklamaya göre Elon Musk yönetimindeki uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uydu internet projesi Starlink, gelecek yıl Türkiye'de kullanıma sunulacaktı. Bu iddia oldukça önemliydi çünkü Türkiye'deki en büyük yeniliklerden bir tanesi gerçekleşmiş olacaktı.

Ancak şimdi, konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. CNBC-e'ye konuşan bakanlık kaynakları, böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade ettiler. "Starlink konusu gündemimizde yok." ifadesini kullanan kaynaklar, böylelikle Technopat'ın iddiasını açıklığa kavuşturmuş oldular.

Türkiye'de farklı bir işleyiş olacaktı

İddiaya göre Starlink, Türkiye'de mevzuata uygun şekilde adımlar atacaktı. Bu bağlamda; Türkiye'deki bir şirket ile iş birliği yapılacak, denetimli internet alt yapısı oluşturulacaktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, tüm bunların gerçeği yansıtmadığını gözler önüne seriyor.

iPhone'lara Gelecek Yeni Uydu Özellikleri Ortaya Çıktı: Telefonunuzun Çekmemesi Umurunuzda Olmayacak iPhone'lara Gelecek Yeni Uydu Özellikleri Ortaya Çıktı: Telefonunuzun Çekmemesi Umurunuzda Olmayacak

Bu arada; Starlink'in Türkiye'de hizmet vermesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) lisansı alması gerekiyor. Ancak mevcut durumdan anladığımız Starlink, Türkiye'de lisans almak için bile harekete geçmemiş durumda. Bakalım ilerleyen dönemlerde farklı bir gelişme yaşanacak mı...

Elon Musk

