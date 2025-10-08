Yeni fırlatılan Starlink uydularının Dünya yörüngesinde tren gibi ilerlerken videosu çekildi

NASA astronotu Don Pettit, ISS’ten SpaceX’in Starlink uydu trenini görüntüledi. Videoda peşi sıra yörüngede ilerleyen uyduların parlak izi dikkat çekiyor.

NASA astronotu Don Pettit, ISS’te bulunduğu sırada SpaceX’in Starlink uydularını art arda dizilmiş şekilde görüntüledi. Yörüngede çekilen bu nadir videoda uyduların “tren” biçimindeki dizilişi, Dünya’dan olduğu kadar uzaydan da göz alıcı görünüyor.

Bu görüntü, 2019’dan bu yana büyüyen Starlink filosunun uzaydaki varlığını gözler önüne seriyor. SpaceX, şu anda 8.000’den fazla uyduyla küresel internet hizmeti sunuyor. Ancak bu yoğunluk, gökyüzü gözlemleri için yeni zorluklar yaratıyor.

My best sighting of a Starlink satellite "train" from orbit! pic.twitter.com/WratClL8NJ — Don Pettit (@astro_Pettit) October 7, 2025

Astronomlar, Starlink uydularının güneş ışığını yansıtmasıyla oluşan parlak izlerin, teleskop görüntülerini bozduğunu belirtiyor. Ayrıca uyduların yaydığı radyo sinyalleri, hassas radyo teleskoplarında da parazite neden olabiliyor.

SpaceX, uydularına ışığı azaltan vizörler ekleyerek ve bazı frekansları sınırlayarak bu sorunları azaltmaya çalışıyor. Yine de Pettit’in görüntüsü, uzayda artan uydu trafiğinin görsel ve bilimsel etkilerini net biçimde hatırlatıyor.