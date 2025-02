Sony, 2025'in ilk State of Play etkinliğini duyurdu. İçeriğimizde ne zaman ve nereden izleyeceğinizden hangi oyunları görmeyi beklediğimize kadar birçok noktaya değindik.

Sony, son etkinliğinin üzerinden aylar geçmesinin ardından 13 Şubat'ta 2025 yılının ilk State of Play etkinliğiyle dikkatleri yeniden üzerine çekmeye hazırlanıyor.

40 dakikadan uzun süreceği açıklanan bu yeni etkinlikte PS5’e gelecek heyecan verici oyunlar hakkında duyurular ve güncellemeler paylaşılacak.

Etkinlikte hangi oyunları göreceğiz?

Henüz etkinlikte hangi oyunlara yer verileceğine dair açıklama gelmiş değil ancak Death Stranding 2: On the Beach ve Ghost of Yotei gibi merakla beklenen PS5 özel oyunlarından oynanış videoları görmemiz muhtemel.

Öte yandan, Monster Hunter Wilds, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ve Assassin's Creed Shadows gibi büyük çaplı oyunların da etkinlikte yer alması bekleniyor.

Etkinlik nasıl canlı izlenir?

Eğer siz de etkinliği canlı olarak izlemek istiyorsanız 12 Şubat'ı 13 Şubat'a bağlayan gece TSİ 01.00'da aşağıdaki yayından seyredebilirsiniz.