Sony, PlayStation Store'da bulunan düşük kaliteli bazı oyunları sessiz sedasız mağazadan kaldırdı.

Son birkaç gündür PlayStation Network’te yaşanan erişim sorunuyla gündem olan Sony, şimdi ise yeni bir iddiayla gündeme geldi. Yapılan incelemelerde, şirketin PlayStation Store’dan birçok oyunu kaldırdığı görüldü.

Ancak öyle sandığınız gibi oyunlar değil. Şirket, oyuncuların çok şikâyet ettiği bir nevi “spam oyun” diyebileceğimiz düşük kaliteli sadece para kazanmak amacıyla çıkarılan birçok oyunu kaldırmış.

Düşük kaliteli oyun çıkardığı düşünülen geliştiriciler hedef alındı

Örnek verecek olursak RandomSpin isimli bir geliştiriciye ait birçok oyun mağazadan kaldırıldı. Bu geliştiricinin oyunları arasında Supermarket Simulator Pro, Backrooms Inside The Escape, Bodycam Shooter gibi yapımlar yer alıyor.

RandomSpin, yapay zekâ kullanma veya hâlihazırdaki varlıkları başka oyunlarda kullanma gibi şeylerle suçlanıyordu. Sadece 2024’te düzinelerce oyun çıkarmıştı. Bu da kalitesinin sorgulanmasına neden olmuştu. Yani muhtemelen sadece para kazanmak amacıyla PS Store’da âdeta oyun spamlıyorlardı.

İşte Sony, tam olarak bu tarz geliştiricileri ve oyunları hedef aldı. Birçok bu tarz düşük kalite oyun, geliştiricilerden ve oyunculardan son günlerde

gelen eleştirilerin ardından PlayStation Store’dan sessiz sedasız kaldırıldı. Kaç adet oyun kaldırıldığı konusunda maalesef bir bilgi yok.