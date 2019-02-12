Steam'in kampanyasıyla herhangi bir ücret ödemeden, bu iki klasik yapımı deneyebilirsiniz: ARMA 3 ve Sid Meier’s Civilization VI.

4 Şubat - 11 Şubat arasında Çin'in Ay Yılı'nı kutlayan ve birçok oyunda büyük indirimler sunan Steam, bu hafta iki özel oyunu denemenize izin verecek. Bunlardan biri sıra tabanlı stratejilerin en babalarından Civilization serisinin 6. üyesi Sid Meier’s Civilization® VI, bir diğeri ise devasa bir savaş alanında kapışmalara girebileceğiniz Arma 3.

Civilization VI için hiç beklemenize gerek yok. Hemen buraya tıklayarak ilgili Steam sayfasına gidin ve "Oyunu Oyna" butonuna tıklayın.

tıklayarak ilgili Steam sayfasına gidin ve "Oyunu Oyna" butonuna tıklayın. Arma 3'ün ücretsiz haftasonu etkinliği ise 14 Şubat Sevgililer Günü içerisinde başlayacak ve hafta sonuna kadar sürecek. Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Her iki oyunda da bu sürece özel indirimler bulunuyor. Civilization® VI'nın fiyatı 65 TL, Arma 3'ün fiyatı ise henüz güncellenmiş değil. Her iki oyunun da oynanış videolarına hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz: