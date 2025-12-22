Steam, Yeni Güncellemesi ile Eski Bilgisayarların Fişini Çekti

Valve, Steam için yeni bir güncelleme yayımladı. Bu güncellemenin sadece 64 bit sürüm için yayımlanmış olması dikkatlerden kaçmadı. Birkaç ay önce bir açıklama yapan Valve, Steam'in 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla sadece 64 bit destek vereceğini duyurmuştu.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam'in geliştiricisi Valve, bundan birkaç ay önce bir açıklama yapmıştı. Yapılan açıklamaya göre Steam, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 32-bit desteği vermeyecekti. Yani nispeten eski bilgisayara sahip olan kullanıcıların ya Windows 10 ya da Windows 11'in 64 bit sürümüne geçiş yapmak zorunda kalacaklardı.

Şimdiyse konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Steam için yeni bir güncelleme yayımlayan Valve, söz konusu güncellemeyi sadece 64 bit versiyon için yayımladı. Yani 32 bit için verilen desteğin sona ereceği gerçeği, resmî olarak bir kez daha ilan edilmiş oldu.

32 bit bilgisayar kullanan oyunseverler ne yapacak?

Valve, Steam'in 32 bit bilgisayarlar için geliştirdiği versiyon için muhtemelen son bir güncelleme yayımlayacak. Bu güncelleme, mevcuttaki en yeni özellikleri ve güvenlik iyileştirmelerini kapsayacak. Ancak 1 Oca 2026 tarihinden itibaren bu sürüm, sonsuza dek bu hâliyle kalacak. Kullanıcılar, mevcut sistemlerinde Steam uygulamasını kullanmaya devam edecekler ancak herhangi bir güncelleme yapılmayacak. Kullanıcılar, Valve'ın teknik desteğini kaybedecek, olası güvenlik açıklarına karşı savunmasız kalacaklar.

Valve'ın kararı aslında çok da haksız değil. Zira şirketin resmî açıklamasına göre Steam'in 32 bit versiyonunun kullanım oranı, yüzde 0,01 seviyesine kadar gerilemiş durumda. Valve, bu kadar küçük bir kullanıcı kitlesi için kaynak tüketmek istemiyor diyebiliriz.