Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Steam, Yeni Güncellemesi ile Eski Bilgisayarların Fişini Çekti

Valve, Steam için yeni bir güncelleme yayımladı. Bu güncellemenin sadece 64 bit sürüm için yayımlanmış olması dikkatlerden kaçmadı. Birkaç ay önce bir açıklama yapan Valve, Steam'in 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla sadece 64 bit destek vereceğini duyurmuştu.

Steam, Yeni Güncellemesi ile Eski Bilgisayarların Fişini Çekti
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam'in geliştiricisi Valve, bundan birkaç ay önce bir açıklama yapmıştı. Yapılan açıklamaya göre Steam, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 32-bit desteği vermeyecekti. Yani nispeten eski bilgisayara sahip olan kullanıcıların ya Windows 10 ya da Windows 11'in 64 bit sürümüne geçiş yapmak zorunda kalacaklardı.

Şimdiyse konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Steam için yeni bir güncelleme yayımlayan Valve, söz konusu güncellemeyi sadece 64 bit versiyon için yayımladı. Yani 32 bit için verilen desteğin sona ereceği gerçeği, resmî olarak bir kez daha ilan edilmiş oldu.

32 bit bilgisayar kullanan oyunseverler ne yapacak?

Başlıksız-1

Valve, Steam'in 32 bit bilgisayarlar için geliştirdiği versiyon için muhtemelen son bir güncelleme yayımlayacak. Bu güncelleme, mevcuttaki en yeni özellikleri ve güvenlik iyileştirmelerini kapsayacak. Ancak 1 Oca 2026 tarihinden itibaren bu sürüm, sonsuza dek bu hâliyle kalacak. Kullanıcılar, mevcut sistemlerinde Steam uygulamasını kullanmaya devam edecekler ancak herhangi bir güncelleme yapılmayacak. Kullanıcılar, Valve'ın teknik desteğini kaybedecek, olası güvenlik açıklarına karşı savunmasız kalacaklar.

2025 Steam Kış İndirimleri: Fiyatı Düşen Arkadaşınız/Sevgilinizle Oynayabileceğiniz En İyi Oyunlar 2025 Steam Kış İndirimleri: Fiyatı Düşen Arkadaşınız/Sevgilinizle Oynayabileceğiniz En İyi Oyunlar

Valve'ın kararı aslında çok da haksız değil. Zira şirketin resmî açıklamasına göre Steam'in 32 bit versiyonunun kullanım oranı, yüzde 0,01 seviyesine kadar gerilemiş durumda. Valve, bu kadar küçük bir kullanıcı kitlesi için kaynak tüketmek istemiyor diyebiliriz.

Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toplam Fiyatı 610 TL Değerindeki 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 610 TL Değerindeki 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

2025 Steam Kış İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

2025 Steam Kış İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

[20 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Üçüncü Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

[20 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Üçüncü Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

İzlerken Gözünüzü Bir Saniye Bile Ayırmak İstemeyeceğiniz En İyi Zaman Yolculuğu Filmleri

İzlerken Gözünüzü Bir Saniye Bile Ayırmak İstemeyeceğiniz En İyi Zaman Yolculuğu Filmleri

Amiral Gemisi Özelliklerini Sudan Ucuza Sunan Telefon OnePlus 15R Duyuruldu!

Amiral Gemisi Özelliklerini Sudan Ucuza Sunan Telefon OnePlus 15R Duyuruldu!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim