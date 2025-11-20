Steam'de Activision İndirimleri Başladı: Call of Duty Serisinde Büyük İndirimler Var!

Steam'in indirim kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Bugün ise Activision indirimleri kapsamında fiyatı düşen oyunlar belli oldu.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Activision" indirimleri.

Black Friday kapsamında Square Enix ve Capcom'un yayıncı olarak başlattığı indirimlerin ardından bugün de Activision, 3 Aralık tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemini başlattı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Steam Activision indirimlerinde dikkat çeken oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Call of Duty: Black Ops 6 69.99$ 34.99$ (-%50) Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition 59.99$ 29.99$ (-%50) Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 49.99$ 29.99$ (-%40) Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 39.99$ 15.99$ (-%60) Call of Duty: Modern Warfare III 69.99$ 34.99$ (-%50) Call of Duty: Modern Warfare II 69.99$ 27.99$ (-%60) Call of Duty: Black Ops Cold War 59.99$ 19.79$ (-%67) Call of Duty: Modern Warfare 59.99$ 19.79$ (-%67) Call of Duty: Vanguard 59.99$ 23.99$ (-%60) Crash Bandicoot 4: It's About Time 39.99$ 19.99$ (-%50) Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 39.99$ 15.99$ (-%60) Spyro Reignited Trilogy 39.99$ 13.99$ (-%65) Call of Duty: Black Ops III 59.99$ 19.79$ (-%67) Call of Duty: Black Ops II 59.99$ 19.79$ (-%67) Call of Duty: Black Ops 39.99$ 19.99$ (-%50)

Steam Activision indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.