Steam'de Activision İndirimleri Başladı: Call of Duty Serisinde Büyük İndirimler Var!

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Activision" indirimleri.
Black Friday kapsamında Square Enix ve Capcom'un yayıncı olarak başlattığı indirimlerin ardından bugün de Activision, 3 Aralık tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemini başlattı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.
Steam Activision indirimlerinde dikkat çeken oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Call of Duty: Black Ops 6
|69.99$
|34.99$ (-%50)
|Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition
|59.99$
|29.99$ (-%50)
|Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4
|49.99$
|29.99$ (-%40)
|Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2
|39.99$
|15.99$ (-%60)
|Call of Duty: Modern Warfare III
|69.99$
|34.99$ (-%50)
|Call of Duty: Modern Warfare II
|69.99$
|27.99$ (-%60)
|Call of Duty: Black Ops Cold War
|59.99$
|19.79$ (-%67)
|Call of Duty: Modern Warfare
|59.99$
|19.79$ (-%67)
|Call of Duty: Vanguard
|59.99$
|23.99$ (-%60)
|Crash Bandicoot 4: It's About Time
|39.99$
|19.99$ (-%50)
|Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
|39.99$
|15.99$ (-%60)
|Spyro Reignited Trilogy
|39.99$
|13.99$ (-%65)
|Call of Duty: Black Ops III
|59.99$
|19.79$ (-%67)
|Call of Duty: Black Ops II
|59.99$
|19.79$ (-%67)
|Call of Duty: Black Ops
|39.99$
|19.99$ (-%50)
Steam Activision indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.