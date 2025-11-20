Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Steam'de Activision İndirimleri Başladı: Call of Duty Serisinde Büyük İndirimler Var!

Steam'in indirim kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Bugün ise Activision indirimleri kapsamında fiyatı düşen oyunlar belli oldu.

Steam'de Activision İndirimleri Başladı: Call of Duty Serisinde Büyük İndirimler Var!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Activision" indirimleri.

Black Friday kapsamında Square Enix ve Capcom'un yayıncı olarak başlattığı indirimlerin ardından bugün de Activision, 3 Aralık tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemini başlattı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Steam Activision indirimlerinde dikkat çeken oyunlar

2

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Call of Duty: Black Ops 6 69.99$ 34.99$ (-%50)
Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition 59.99$ 29.99$ (-%50)
Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 49.99$ 29.99$ (-%40)
Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 39.99$ 15.99$ (-%60)
Call of Duty: Modern Warfare III 69.99$ 34.99$ (-%50)
Call of Duty: Modern Warfare II 69.99$ 27.99$ (-%60)
Call of Duty: Black Ops Cold War 59.99$ 19.79$ (-%67)
Call of Duty: Modern Warfare 59.99$ 19.79$ (-%67)
Call of Duty: Vanguard 59.99$ 23.99$ (-%60)
Crash Bandicoot 4: It's About Time 39.99$ 19.99$ (-%50)
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 39.99$ 15.99$ (-%60)
Spyro Reignited Trilogy 39.99$ 13.99$ (-%65)
Call of Duty: Black Ops III 59.99$ 19.79$ (-%67)
Call of Duty: Black Ops II 59.99$ 19.79$ (-%67)
Call of Duty: Black Ops 39.99$ 19.99$ (-%50)

Steam Activision indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Battlefield 6'da Kimseyi Vuramıyorsanız Bu Ayarları Hemen Değiştirin Battlefield 6'da Kimseyi Vuramıyorsanız Bu Ayarları Hemen Değiştirin
[Kasım 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı [Kasım 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı
Steam İndirim Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

NVIDIA'nın Yarım Milyon Liralık Ekran Kartı, Yedek Parçası Olmadığı İçin Çöp Oldu

NVIDIA'nın Yarım Milyon Liralık Ekran Kartı, Yedek Parçası Olmadığı İçin Çöp Oldu

PlayStation 5, Black Friday indirimlerinde 100 dolar indirimli satılacak (Bize yok)

PlayStation 5, Black Friday indirimlerinde 100 dolar indirimli satılacak (Bize yok)

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

Ucuz Model Y Türkiye’de görüntülendi: Satış çok yakında

Ucuz Model Y Türkiye’de görüntülendi: Satış çok yakında

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim