Battlefield 6'da Kimseyi Vuramıyorsanız Bu Ayarları Hemen Değiştirin

İçerik üreticisi TorbisXD, oyunun varsayılan ayarlarında nişan hassasiyetini bozan bazı ayarlar keşfettiğini söyledi. Eğer bu ayarları değiştirirseniz hassasiyetiniz daha tutarlı olacak.

Battlefield 6 oynarken fare ve klavyeyle oynamanıza rağmen nişan almanın garip hissettirdiğini düşünmüş olabilirsiniz. Emin olun bu konuda yalnız değilsiniz. Mesele oyunun varsayılan ayarlarında yatıyor.

Popüler içerik üreticisi TorbisXD, yaptığı testlerde üç farklı ayarın oyuncuların nişan hassasiyetini bozduğunu fark ettiğini söyledi. TorbisXD'ye göre birkaç küçük ayar değişikliğiyle isabet oranınızı artırmak gayet mümkün.

Battlefield 6 nişan almanızı iyileştirecek ayarlar

İlk adımda Mouse and Keyboard ayarlarına girip Controls → Infantry kısmında yer alan Uniform Infantry Aiming seçeneğini kapatmanız öneriliyor. Ardından Zoom Transition Sensitivity Smoothing seçeneğini de devre dışı bırakmalısınız. Son olarak Uniform Infantry Aiming’i aktif edip, hemen altındaki Zoom Sensitivity Coefficient değerini “0” yapmalısınız. İçerik üreticisine göre bu değişiklikler, nişan alırken hassasiyetinizin daha tutarlı olmasını sağlıyor ve ani hızlanmaları ortadan kaldırıyor.

Battlefield 6, EA'in açıklamasına göre lansmandan sonraki ilk hafta içinde 7 milyondan fazla oyuncuya ulaşmış durumda. Görünüşe göre oyunun furyası uzun bir süre daha devam edecek.