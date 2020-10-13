Steam'in Anlık Oyuncu Sayısı 19 Milyonun Altına Düşmedi

Steam Database'in kurucusu Pavel Djundik, paylaştığı bir Tweette Steam'deki anlık oyuncu sayısının son 1 yıl içindeki gelişimine yer verdi. Grafik, karantina dönemiyle birlikte düz bir çizgi izlemeye başlamıştı.

Koronavirüsün birçok sektöre ve özellikle oyun sektörüne olumlu bir katkıda bulunduğu su götürmez bir gerçek. Virüs nedeniyle kendimizi evimize kapattığımız şu dönemde zaman geçirmek için en büyük yardımcılarımızdan birisi oyunlar oldu. İşte bu durumu en somut bir şekilde gözler önüne seren paylaşımlardan birisi bugün yapıldı.

Steam'in sunduğu tüm verileri daha somut bir şekilde bize sunan Steam Database'in kurucusu Pavel Djundik, Twitter'da yaptığı paylaşımda Steam'in son aylardaki durumuna yer verdi. Pavel, paylaşımında mart ayında başlayan karantina döneminden bu yana Steam'de aynı anda çevrimiçi olan oyuncu sayısının tablosunu gösterdi.

Grafik bir anda düzleşti:

Steam, normal şartlarda en fazla oyuncu sayısına hafta sonlarında erişiyordu. Zira insanlar hafta içi kendi işlerine gidiyorlardı platformda haliyle hafta sonları kadar çok oyuncu yer almıyordu. Ancak koronavirüs nedeniyle karantinaların başladığı dönemden bu yana Steam, büyük bir patlama yaşadı.

İnsanlar evlerine kapanıp işlerine gitmez olunca Steam'in anlık oyuncu sayısı bir anda düz bir grafiğe dönüştü. Yukarıdaki resimde de görebileceğiniz üzere mart ayı öncesinde grafikte birçok tepe nokta vardı. O tepe noktaların hepsi de hafta sonları elde edilen anlık oyuncu sayısını gösteriyordu.

Fakat insanlar evlerine kapandığı andan itibaren Steam'in anlık oyuncu sayısı grafiği daha düz bir çizgiyi izlemeye başlamış ve önemli miktarda artmıştı. Normalde ortalama 15 milyon civarında dolaşan anlık oyuncu sayısı, koronavirüs önlemleriyle birlikte 20 milyonu bir anda aşmıştı ve bu günümüze kadar böyle devam etmişti. Görülen en düşük noktaysa 19 milyon civarıydı.

Platformda aktif oyuncu sayısının artmasıyla birlikte oyun geliştiricileri de beklemedikleri bir gelirle karşılaştılar. Asymmetric stüdyosundan Kevin Simmons, ağustos ayında paylaştığı yukarıdaki Tweetinde yalnızca 16 gün içinde 1 ayda kazandıkları paranın 5 katını kazanmayı başardıklarını açıklamıştı.