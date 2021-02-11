Steam'den ARK: Survival Evolved'a Bomba Gibi İndirim

Steam, 2017 yılında piyasaya sürülen ve milyonlarca oyunseverin ilgisini çekmeyi başaran ARK: Survival Evolved isimli oyunu ciddi oranda indirime soktu. Yüzde 80'lik indirim sayesinde normalde 77 TL olan oyun, 15 TL'ye satın alınabiliyor.

Geçtiğimiz yılların popüler oyunlarından bir tanesi olan ARK: Survival Evolved, Steam'de ciddi bir indirimle oyuncuları bekliyor. Bir süre önce Epic Games'in ücretsiz hale getirdiği oyun, şimdi Steam'de tam yüzde 80 indirimle satın alınabiliyor. Eğer Epic Games'in kampanyasını kaçırdıysanız, Steam'in başlattığı kampanyanın yüzünüzü güldüreceğini ifade edebiliriz.

ARK: Survival Evolved hem Epic Games hem de Steam'de 77 TL'den listeleniyor. Ancak başlatılan kampanya ile oyunun Steam'deki fiyatı, 15.40 TL'ye düşmüş durumda. Şu sıralar yeni bir oyun arayışınız varsa ve hayatta kalma oyunlarından hoşlanıyorsanız, Steam'in başlattığı ve sadece 6 saat sürecek kampanyasını kaçırmamanızı şiddetle tavsiye edebiliriz.

ARK: Survival Evolved nasıl bir oyun?

2017 yılında piyasaya sürülen ve arkasında çok güçlü bir geliştirici ekibinin olduğu ARK: Survival Evolved, hayatta kalmanın eğlenceli bir deneyimini sunuyor. ARK olarak isimlendirilen bir adada başladığınız oyunda, hayatta kalmak için gerekli olan her şeyi bir şekilde üretmeniz, hayvanları evcilleştirmeniz ve kendi imparatorluğunuzu kurmanız gerekiyor. Tüm bu deneyim hem tek oyunculu hem de çok oyunculu bir şekilde yaşanabiliyor.

ARK: Survival Evolved'ın dikkat çeken yanlarından bir tanesi de Türkçe seslendirme desteğine sahip oluşu. Ülkemizdeki oyuncuların önemsedikleri bu konunun ARK: Survival Evolved ile sunuluyor oluşu Steam'in başlattığı kampanyayı daha da ilgi çekici hale getiriyor. Bu arada, oyunun ham hali yüzde 80'e girmiş olsa da ARK: Survival Evolved Explorer's Edition da hatrı sayılır seviyede indirim almış durumda. Normalde 142 TL olan ve bazı ek paketler içeren bu sürüm, an itibarıyla 30 TL'ye satın alınabiliyor.

Haberimizin bu bölümü, pek çok oyunseveri memnun edecek türden. ARK: Survival Evolved'ın sistem gereksinimlerine baktığımızda, orta halli bilgisayarlarda da bu oyunu oynayabileceğinizi görüyoruz. Geliştirici ekibin açıkladığı sistem gereksinimleri, 60 GB boş alanın yanı sıra 8 GB RAM, Intel Core i5-2400 işlemci ve NVIDIA GeForce GTX 670 ekran kartından oluşuyor. Daha iyi bir sistem, oyunu en yüksek ayarlarda oynamanızı sağlayacaktır.

Eğer sizler de Steam'in başlattığı ve saat 21:00'e kadar geçerli olacak bu indirimden faydalanmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.