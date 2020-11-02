Steam İndirimlerinde 20 TL Altına Alınabilecek Oyunlar

Steam Cadılar Bayramı İndirimi’nde pek çok oyun indirime girdi. Bugün sizlere, bugün akşam saatlerinde sona erecek indirim dönemi bitmeden satın alabileceğiniz 20 TL’nin altındaki 10 oyunu listeleyeceğiz.

Steam’in her sene düzenlediği ve diğer indirimlerine göre daha kısa süren Cadılar Bayramı İndirimi, 2 Kasım saat 21.00 itibariyle sona erecek. PC oyuncularına yapılan çok güzel indirimlerle korsan oyunculuğu önemli ölçüde azaltan Steam, Türkiye için özel fiyat politikasıyla da ülkemizde avantajlı oyun fiyatları sunabiliyor.

Steam, son dönemde Epic Games’le mücadele etmeye başladı. PC oyuncularını kendine çekmek için her hafta düzenli olarak ücretsiz oyun dağıtan Epic Games, bu hamlelerle Steam oyuncularını kendi cephesine çekecek. Steam ise Epic Games’in karşısında çok fazla ücretsiz oyun vermiyor olsa da yaptığı indirimlerle oyuncuları memnun etmek istiyor.

Bugün sizlere, Steam Cadılar Bayramı İndirimi’nin son gününde satın alabileceğiniz 20 TL altı 10 oyun sunacağız. Listemizdeki bu oyunlara bakarak sizler de bu indirimden faydalanabilirsiniz.

Steam Cadılar Bayramı İndirimi’nde 20 TL altına alınabilecek oyunlar

Assetto Corsa Ultimate Edition

Euro Truck Simulator 2

Hellblade: Senua's Sacrifice

ARK: Survival Evolved

Just Cause™ 3

Journey

GRID

Poly Bridge 2

She Sees Red - Interactive Movie

State of Mind

Normal Fiyatı: 151 TL - İndirim Oranı: Yüzde 90 - İndirimli Fiyatı: 15,29 TL

Normal Fiyatı: 39 TL - İndirim Oranı: Yüzde 75 - İndirimli Fiyatı: 9,75 TL

Normal Fiyatı: 49 TL - İndirim Oranı: Yüzde 75 - İndirimli Fiyatı: 12,25 TL

Normal Fiyatı: 77 TL - İndirim Oranı: Yüzde 80 - İndirimli Fiyatı: 15,40 TL

Normal Fiyatı: 45 TL - İndirim Oranı: Yüzde 85 - İndirimli Fiyatı: 6,75 TL

Normal Fiyatı: 25 TL - İndirim Oranı: Yüzde 30 - İndirimli Fiyatı: 17,50 TL

Normal Fiyatı: 61 TL - İndirim Oranı: Yüzde 75 - İndirimli Fiyatı: 15,25 TL

Normal Fiyatı: 25 TL - İndirim Oranı: Yüzde 25 - İndirimli Fiyatı: 18,75 TL

Normal Fiyatı: 15,97 TL - İndirim Oranı: Yüzde 70 - İndirimli Fiyatı: 4,79 TL

Normal Fiyatı: 109 TL - İndirim Oranı: Yüzde 85 - İndirimli Fiyatı: 16,35 TL