Steam İndirimlerinde 20 TL Altına Alınabilecek Oyunlar

Steam’in her sene düzenlediği ve diğer indirimlerine göre daha kısa süren Cadılar Bayramı İndirimi, 2 Kasım saat 21.00 itibariyle sona erecek. PC oyuncularına yapılan çok güzel indirimlerle korsan oyunculuğu önemli ölçüde azaltan Steam, Türkiye için özel fiyat politikasıyla da ülkemizde avantajlı oyun fiyatları sunabiliyor.
Steam, son dönemde Epic Games’le mücadele etmeye başladı. PC oyuncularını kendine çekmek için her hafta düzenli olarak ücretsiz oyun dağıtan Epic Games, bu hamlelerle Steam oyuncularını kendi cephesine çekecek. Steam ise Epic Games’in karşısında çok fazla ücretsiz oyun vermiyor olsa da yaptığı indirimlerle oyuncuları memnun etmek istiyor.
Bugün sizlere, Steam Cadılar Bayramı İndirimi’nin son gününde satın alabileceğiniz 20 TL altı 10 oyun sunacağız. Listemizdeki bu oyunlara bakarak sizler de bu indirimden faydalanabilirsiniz.
Steam Cadılar Bayramı İndirimi’nde 20 TL altına alınabilecek oyunlar
- Assetto Corsa Ultimate Edition
- Euro Truck Simulator 2
- Hellblade: Senua's Sacrifice
- ARK: Survival Evolved
- Just Cause™ 3
- Journey
- GRID
- Poly Bridge 2
- She Sees Red - Interactive Movie
- State of Mind
Assetto Corsa Ultimate Edition
Normal Fiyatı: 151 TL - İndirim Oranı: Yüzde 90 - İndirimli Fiyatı: 15,29 TL
Euro Truck Simulator 2
Normal Fiyatı: 39 TL - İndirim Oranı: Yüzde 75 - İndirimli Fiyatı: 9,75 TL
Hellblade: Senua's Sacrifice
Normal Fiyatı: 49 TL - İndirim Oranı: Yüzde 75 - İndirimli Fiyatı: 12,25 TL
ARK: Survival Evolved
Normal Fiyatı: 77 TL - İndirim Oranı: Yüzde 80 - İndirimli Fiyatı: 15,40 TL
Just Cause™ 3
Normal Fiyatı: 45 TL - İndirim Oranı: Yüzde 85 - İndirimli Fiyatı: 6,75 TL
Journey
Normal Fiyatı: 25 TL - İndirim Oranı: Yüzde 30 - İndirimli Fiyatı: 17,50 TL
GRID
Normal Fiyatı: 61 TL - İndirim Oranı: Yüzde 75 - İndirimli Fiyatı: 15,25 TL
Poly Bridge 2
Normal Fiyatı: 25 TL - İndirim Oranı: Yüzde 25 - İndirimli Fiyatı: 18,75 TL
She Sees Red - Interactive Movie
Normal Fiyatı: 15,97 TL - İndirim Oranı: Yüzde 70 - İndirimli Fiyatı: 4,79 TL
State of Mind