Steam’in her sene düzenlediği Cadılar Bayramı İndirimi başladı. 29 Ekim’de başlayan ve 2 Kasım’a kadar sürecek indirimlerde korku temalı pek çok oyun indirime girdi. Bizler de sizlere bu indirimlerde satın alabileceğiniz 10 oyunu derledik.

Uzun yıllar boyunca korsanla mücadele eden PC oyun sektörünü önemli ölçüde toparlayarak, yaptıkları indirimlerle hem oyuncuları orijinal oyun almaya teşvik eden hem de oyun geliştiricilerin daha kaliteli oyunlar çıkarmasına destek olan Steam, oyuncuları memnun edecek yeni bir indirimle karşımıza çıktı. Steam’in her sene düzenlediği Cadılar Bayramı İndirimi ve Oyun İçi Etkinlikleri, 29 Ekim saat 20.00 itibariyle başladı.

2 Kasım 21.00’a kadar sürecek indirimlerde pek çok oyunda sağlam indirimler yapıldı. Bizler de sizlere, bu indirimde satın alabileceğiniz bazı popüler oyunları derledik. Genel olarak korku temalı oyunlarda yapılan bu indirimleri inceleyerek beğendiğiniz oyunlara sahip olabilirsiniz.

Steam Cadılar Bayramı İndirimi’nde satın alınabilecek 10 oyun

Normal Fiyatı: 88,99 TL - İndirim Oranı: Yüzde 70 - İndirimli Fiyatı: 26,99 TL

Normal Fiyatı: 24 TL - İndirim Oranı: Yüzde 60 - İndirimli Fiyatı: 9,60 TL

Normal Fiyatı: 31 TL - İndirim Oranı: Yüzde 80 - İndirimli Fiyatı: 6,20 TL

Normal Fiyatı: 32 TL - İndirim Oranı: Yüzde 85 - İndirimli Fiyatı: 4,80 TL

Normal Fiyatı: 31 TL - İndirim Oranı: Yüzde 60 - İndirimli Fiyatı: 12,40 TL

Normal Fiyatı: 199 TL - İndirim Oranı: Yüzde 50 - İndirimli Fiyatı: 99,50 TL

Normal Fiyatı: 24 TL - İndirim Oranı: Yüzde 66 - İndirimli Fiyatı: 8,16 TL

Normal Fiyatı: 120 TL - İndirim Oranı: Yüzde 50 - İndirimli Fiyatı: 60 TL

Normal Fiyatı: 129 TL - İndirim Oranı: Yüzde 60 - İndirimli Fiyatı: 51,60 TL

Normal Fiyatı: 89 TL - İndirim Oranı: Yüzde 67 - İndirimli Fiyatı: 29,37 TL