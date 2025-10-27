[27 Ekim-3 Kasım] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.
Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.
Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Satisfactory
|18.99$
|13.29$ (-%30)
|Mass Effect Legendary Edition
|59.99$
|4.79$ (-%92)
|Beyond: Two Souls
|15.99$
|3.19$ (-%80)
|Heavy Rain
|15.99$
|3.19$ (-%80)
|Mass Effect: Andromeda Deluxe Sürüm
|39.99$
|7.99$ (-%80)
|Warlord: Britannia
|19.99$
|9.99$ (-%50)
|Tempest Rising
|27.99$
|18.19$ (-%35)
|Rubber Bandits
|9.99$
|1.99$ (-%80)
|Smalland: Survive the Wilds
|17.99$
|6.29$ (-%65)
|Patron
|19.99$
|3.99$ (-%80)
|Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered
|7.99$
|1.59$ (-%80)
|Sea of Stars
|17.99$
|11.69$ (-%35)
|EVERSPACE 2
|22.99$
|5.74$ (-%75)
|RIDE 3
|29.99$
|4.49$ (-%85)
|Solasta: Crown of the Magister
|14.99$
|3.74$ (-%75)
|Land of the Vikings
|13.00$
|3.90$ (-%70)
|Somber Echoes
|12.49$
|3.12$ (-%75)
|Keep on Mining!
|2.99$
|2.24$ (-%25)
|House of Legacy
|8.49$
|7.21$ (-%15)
|ROBOBEAT
|10.49$
|5.24$ (-%50)
Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
