Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[27 Ekim-3 Kasım] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar

Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

[27 Ekim-3 Kasım] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

Beyond: Two Souls

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Satisfactory 18.99$ 13.29$ (-%30)
Mass Effect Legendary Edition 59.99$ 4.79$ (-%92)
Beyond: Two Souls 15.99$ 3.19$ (-%80)
Heavy Rain 15.99$ 3.19$ (-%80)
Mass Effect: Andromeda Deluxe Sürüm 39.99$ 7.99$ (-%80)
Warlord: Britannia 19.99$ 9.99$ (-%50)
Tempest Rising 27.99$ 18.19$ (-%35)
Rubber Bandits 9.99$ 1.99$ (-%80)
Smalland: Survive the Wilds 17.99$ 6.29$ (-%65)
Patron 19.99$ 3.99$ (-%80)
Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered 7.99$ 1.59$ (-%80)
Sea of Stars 17.99$ 11.69$ (-%35)
EVERSPACE 2 22.99$ 5.74$ (-%75)
RIDE 3 29.99$ 4.49$ (-%85)
Solasta: Crown of the Magister 14.99$ 3.74$ (-%75)
Land of the Vikings 13.00$ 3.90$ (-%70)
Somber Echoes 12.49$ 3.12$ (-%75)
Keep on Mining! 2.99$ 2.24$ (-%25)
House of Legacy 8.49$ 7.21$ (-%15)
ROBOBEAT 10.49$ 5.24$ (-%50)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Geliştirme Süreci Yıllar Süren Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2'nin Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri Geliştirme Süreci Yıllar Süren Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2'nin Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri
Tüm Zamanların En Çok Satan Konsolu PlayStation 2'nin Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelecek Özellikleri Tüm Zamanların En Çok Satan Konsolu PlayStation 2'nin Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelecek Özellikleri
Steam İndirim Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

5G mi Daha Hızlı Yoksa Fiber İnternet mi? (Gelin Şu Karışıklığı Bir Giderelim)

5G mi Daha Hızlı Yoksa Fiber İnternet mi? (Gelin Şu Karışıklığı Bir Giderelim)

iPhone'un Bildirimleri İki Kere Göndermesinin Sebebi Ne? Nasıl Kapatılır?

iPhone'un Bildirimleri İki Kere Göndermesinin Sebebi Ne? Nasıl Kapatılır?

iPhone'dan 13 Yıl Önce Piyasaya Çıkan İlk Akıllı Telefon IBM Simon'un Bugün Kulağınıza Şaka Gibi Gelecek Özellikleri

iPhone'dan 13 Yıl Önce Piyasaya Çıkan İlk Akıllı Telefon IBM Simon'un Bugün Kulağınıza Şaka Gibi Gelecek Özellikleri

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Türkiye'de Üretilen Telefon OPPO A6 Pro, Uygun Fiyatıyla Satışa Sunuldu!

Türkiye'de Üretilen Telefon OPPO A6 Pro, Uygun Fiyatıyla Satışa Sunuldu!

TL Desteğini Bırakalı 2 Yıl Olmuş: Steam'de Dolar Kuru Ne Kadar?

TL Desteğini Bırakalı 2 Yıl Olmuş: Steam'de Dolar Kuru Ne Kadar?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim