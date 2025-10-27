[27 Ekim-3 Kasım] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar

Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Satisfactory 18.99$ 13.29$ (-%30) Mass Effect Legendary Edition 59.99$ 4.79$ (-%92) Beyond: Two Souls 15.99$ 3.19$ (-%80) Heavy Rain 15.99$ 3.19$ (-%80) Mass Effect: Andromeda Deluxe Sürüm 39.99$ 7.99$ (-%80) Warlord: Britannia 19.99$ 9.99$ (-%50) Tempest Rising 27.99$ 18.19$ (-%35) Rubber Bandits 9.99$ 1.99$ (-%80) Smalland: Survive the Wilds 17.99$ 6.29$ (-%65) Patron 19.99$ 3.99$ (-%80) Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered 7.99$ 1.59$ (-%80) Sea of Stars 17.99$ 11.69$ (-%35) EVERSPACE 2 22.99$ 5.74$ (-%75) RIDE 3 29.99$ 4.49$ (-%85) Solasta: Crown of the Magister 14.99$ 3.74$ (-%75) Land of the Vikings 13.00$ 3.90$ (-%70) Somber Echoes 12.49$ 3.12$ (-%75) Keep on Mining! 2.99$ 2.24$ (-%25) House of Legacy 8.49$ 7.21$ (-%15) ROBOBEAT 10.49$ 5.24$ (-%50)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.