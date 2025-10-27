335 TL Değerindeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Elinizi Çabuk Tutun)

Steam zaman zaman verdiği ücretsiz oyunlara bir yenisini daha ekledi. TL'ye çevrildiğinde 335 TL değerinde olan bu oyunu kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Steam her ne kadar Epic Games gibi belirli aralıklarda olmasa da zaman zaman ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bunlardan bir yenisi de bugün ücretsiz dağıtılmaya başlanan 911 Operator oldu.

Toplamda 335 TL (7.99$) değerindeki 911 Operator'ü eğer 29 Ekim tarihine kadar kütüphanenize eklerseniz, ömür boyu ücretsiz bir şekilde oynayabileceksiniz. Bu sebeple geç kalmadan oyunu kütüphanenize eklemenizde fayda var.

911 Operator nasıl bir oyun?

911 Operator'de gelen çağrılarla hızla ilgilenmesi gereken bir acil durum görevlisinin rolünü üstlenirsiniz. Göreviniz sadece çağrıları cevaplamak değil, aynı zamanda durumlara uygun yanıtlar vermenizi gerektirir. Bazen ilk yardım talimatlarını vermek yeterlidir, diğer zamanlarda bir polis, itfaiye ya da sağlık görevlilerinin müdahalesinin yapılması zorunlu olabiliyor.

Dikkatli olun, karşı taraftaki kişi; ölmekte olan bir kızın babası, öngörülemeyen bir terörist ya da sadece bir şakadan ibaret olabilir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Tüm bunların üstesinden gelebilir misiniz?

911 Operator fragmanı

Steam ücretsiz oyunları nasıl alınır?